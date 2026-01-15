Naši Portali
ŠOKIRAO GA RAČUN

Hrvat tri minute usluge platio čak deset eura pa ostao zgrožen: 'Ovo je skuplje od keramičara!'

Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
15.01.2026.
u 23:22

Rasprava se dodatno proširila i na druge usluge te općenito rast troškova života

Rastuće cijene i sve skuplji život već mjesecima su jedna od glavnih tema među građanima, a nezadovoljstvo se sve češće prelijeva i na društvene mreže. Na Redditu se tako pojavila rasprava u kojoj korisnici dijele vlastita iskustva i primjere poskupljenja s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Jedan od korisnika pokrenuo je temu pitanjem: "Što ste primijetili da je poskupilo ove godine?", navodeći kao primjer cijenu šišanja koja je, kako kaže, u njegovom slučaju skočila sa 7 na 10 eura. Posebno ga je zasmetalo što se radi o usluzi koja traje svega nekoliko minuta, pa se pita jesu li troškovi doista toliko porasli ili je riječ o čistom dizanju cijena bez stvarnog opravdanja. "Skuplji je od keramičara", prokomentirao je u objavi. 

U komentarima su se brzo počela nizati različita iskustva i stavovi, a mnogi su bez zadrške pisali koliko danas plaćaju šišanje i kako se snalaze. Jedan korisnik poručio je: "Ako ti šišanje traje 3-4 minute, možeš si kupit mašinicu za 30 eura i otplatit ju kroz godinu dana jer u 3-4 minute ti neće raditi ništa što sam nisi u stanju". Drugi je dodao: "Ja plaćam frizera 20 eura. Doslovno me za 15 min opere ošiša, osuši i bok". Neki su ostali zatečeni cijenama u salonima: "Ja otišla prvi put u kvartovski salon i pranje, šišanje i feniranje naplatili 37 eura. Ne vraćam se tamo". Bilo je i komentara koji problem vide u tržištu rada: "Tjerajte djecu u frizere i keramičare pa će spuštati cijene dok ih bude previše. Ovako 100 IT-ovaca, 50 filozofa, 20 pravnika, zovu 1 frizera i 1 keramičara. Mogu stavljat cijene kakve god požele". S druge strane, bilo je i onih koji su pokušali objasniti zašto su cijene porasle: "Frizeru je od početka nove godine skočila struja, doprinosi su se povećali, nabavna cijena materijala je otišla gore itd. Ne opravdavam, no i frizeri su primorani dizat cijene".

Rasprava se dodatno proširila i na druge usluge te općenito rast troškova života. Jedan korisnik naveo je primjer iz građevine: "Frend je 2017, 2018 radio kupatilo za 110kn/m2, a danas sam otkrio da cijene idu po 30 eura pa na gore.. koma". Drugi je pokušao relativizirati cijene usporedbom s inozemstvom: "Idi se šišati u München ili Oslo pa češ vidjeti što je zaista paprena cijena". Neki su cijelu temu saželi kroz humor i ironiju: "Hahaha, a da pitaš 'što nije poskupilo'?"
frizeri šišanje poskupljenje cijene reddit

