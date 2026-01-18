Trump ih je natjerao da se 'pokrenu': Krenulo rješavanje problema kojeg se godinama ignoriralo

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump u veljači 2025. godine vidio fotografiju razarača USS Dewey prekrivenog hrđom, rješavanje dugogodišnjeg problema postalo je prioritet. Američka mornarica godinama je ignorirala hrđanje brodova, potvrdio je i čovjek koji je sada zadužen za rješavanje situacije. "Znali smo što treba učiniti, ali odabrali smo ne učiniti to", kazao je Mark Lattner, direktor Odjela za integritet i performanse brodova u Upravi za pomorsko inženjerstvo, te pojasnio kako je uvijek postojao neki drugi problem na kojeg se trebalo fokusirati.

Nakon što je Trump od dužnosnika tražio odgovore, pronalaženje rješenja za problem hrđe u mornarici postalo je jedna od glavnih Lattnerovih misija. On je, naime, istaknuo kako problem nije samo estetski. Hrđa i korozija na brodovima mornarice imaju posljedice na održavanje i spremnost, navodi The War Zone.

Neka od rješenja uključuju korištenje polisiloksanske boje koja se lako čisti te stavljanje dobrih otvora za odvod. "Ako možemo koristiti materijale koji su inherentno manje skloni hrđanju, to je sjajno", naveo je Lattner te dodao kako više preventivnog održavanja također može pomoći. Uz to, u tijeku su poboljšanja u obuci. Timovi stručnjaka uče mornare najboljim i najlakšim načinima bojanja brodova.

Industrija ima veliku ulogu u cijelom procesu s obzirom na to da, kako je istaknuo Lattner, neka rješenja idu izvan onoga što mornarica može sama učiniti. "Oni mogu pomoći u izvođenju radova na konzervaciji. Mogu pomoći u razvoju tehnologije. Iako imamo puno dobre tehnologije i znamo što možemo učiniti, uvijek tražimo bolje ideje. Postoje li bolji načini konzervacije? Postoje li bolji načini uklanjanja stare boje? Postoje li robusnija rješenja koja možemo primijeniti?", kazao je Lattner koji, također, traži promjene u budućim dizajnima brodova koje će smanjiti hrđu i koroziju te olakšati održavanje.