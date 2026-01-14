Izdvojili najopasnije dijelove Hrvatske: 'Tamo i poštar ide tenkom'

Rasprava o sigurnosti pojedinih dijelova Hrvatske posljednjih se dana povela na Redditu , nakon što je jedan korisnik otvorio temu potaknut američkim serijama, glazbom i prikazima života u tamošnjim “getoima”. Iako je odmah naglasio da je usporedba SAD-a i Hrvatske nezahvalna, pitanje koje je postavio izazvalo je lavinu komentara.

U objavi je naveo kako ga fascinira činjenica da gotovo svaki veći američki grad ima dijelove u kojima je, kako kaže, “gotovo garantirano da će ti netko pokušati prodati drogu, opljačkati te ili nešto slično”, dodajući da slični primjeri postoje i u pojedinim europskim gradovima. “Znam da je glupo uspoređivati Ameriku s Hrvatskom, jednom od statistički najsigurnijih država Europe, a kamoli svijeta, ali me zanima postoji li kod nas neki kvart ili naselje gdje moraš biti oprezniji ako tamo šetaš sam. Ili barem nešto nalik tome? Imate li kakvih iskustava iz takvih dijelova?”, upitao je.

Komentari su krenuli gotovo odmah, a dio korisnika naveo je konkretne lokacije, najčešće iz vlastitog iskustva ili na temelju reputacije koju, kako tvrde, ta mjesta imaju. Nekoliko korisnika spomenulo je pojedina naselja u Međimurju, pri čemu su komentari bili vrlo oštri. “U Međimurju su ta naselja praktički ‘ne idi’ zone. Nitko od normalnih ljudi ne ide tamo”, napisao je jedan korisnik, prisjećajući se i medijskih napisa o propalom projektu gradnje društvenog doma u Piškorovcu, gdje je, prema njegovim riječima, došlo do krađe građevinskog materijala i prijetnji radnicima.

Drugi su se nadovezali imenovanjem mjesta poput Paraga, Piškorovca, Sitnica i Lončareva, dok je jedan komentator cijelu situaciju opisao s dozom crnog humora: “Tu poštar ide s tenkom i zračnom podrškom u dostavu.” Pojavio se i komentar da su “ovi iz Kuršanca navodno još dobri prema ostalima”, što je dodatno potaknulo raspravu. Nisu izostali ni sarkastični osvrti. Jedan korisnik ustvrdio je kako je “najopasnije mjesto u Hrvatskoj Trg žrtava fašizma 4 u Zagrebu”, aludirajući na, kako je napisao, “teške kriminalce koji su zeznuli milijune ljudi”.

Osim Međimurja, spominjali su se i drugi dijelovi zemlje. Jedan korisnik naveo je Benkovac “za vrijeme Svetog desetog”, dok je drugi bez puno objašnjenja izdvojio Bibinje, tvrdeći: “Nisam nikad bio tamo a da se nisam potukao. Sve bez razloga.” Pojavio se i komentar o Zagrebu, u kojem se spominju Dubrava i Kozari bok, dok je netko naveo i Kistanje kod Knina.

Jedan od opširnijih komentara dotaknuo se Splita, Zadra i okolnih mjesta. “Ja nikad ne bih živio u ST-u, ZD-u i okolici, pogotovo ako imam dijete koje ulazi u pubertet. Poroci”, napisao je korisnik, dodajući iskustvo prijatelja koji radi na benzinskoj postaji u okolici Splita. Prema njegovim riječima, benzinsku su postaju opljačkali tri puta, uz prijetnje pištoljem, a slične situacije, tvrdi, događale su se i drugim radnicima.

U raspravi se prisjetilo i nekadašnje reputacije janjevačkih naselja oko Daruvara. “Dugo su imala glas opasnih mjesta, kako je danas, ne znam”, naveo je jedan korisnik. Među neobičnijim komentarima našao se i onaj o Svetkovini, mjestu koje je autor ironično opisao kao “mjesto na granici dviju prosperitetnih županija i prijestolnicu industrije namještaja”. Na kraju, jedan komentar sve je sažeo u ciničnu poruku: “Ukratko, postoji. Savjet: ne izlazi iz kuće, svijet je surov.”