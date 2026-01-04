Naši Portali
'SITUACIJA JE NEIZVJESNA'

Skupina Hrvata zapela usred vojne eskalacije u Jemenu, danima ne mogu kući

Vojna eskalacija u Jemenu
Foto: REUTERS
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
04.01.2026.
u 18:05

'Po dolasku na aerodrom saznali smo da su svi letovi s i prema otoku ukinuti i da je situacija vrlo neizvjesna kada će i hoće li biti letova za sve turiste koji su zaglavili na otoku', kaže Hrvatica

Na otoku Sokotra u Arapskom moru koji pripada Jemenu, zapela je skupina od šest Hrvata. Ovaj otok trenutno potresa nova vojna eskalacija, koja rezultira zračnim udarima na separatiste na jugu Jemena, koje izvodi koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom. Iz tog razloga zaustavljen je sav zračni promet, a hrvatski državljani koji su u Jemen stigli preko turističke agencije danima ne mogu kući. U kontaktu su s hrvatskim veleposlanstvom u Egiptu. 'Okolnosti su otežane, ali pomoć hrvatskim državljanima neće izostati', kažu iz veleposlanstva.

'Trenutno se nalazimo na Sokotri, otoku koji pripada Jemenu i došli smo tu u sklopu turističkog aranžmana s jednom otočkom agencijom te smo se 2. siječnja trebali vratiti kući. Po dolasku na aerodrom saznali smo da su svi letovi s i prema otoku ukinuti i da je situacija vrlo neizvjesna kada će i hoće li biti letova za sve turiste koji su zaglavili na otoku. Naša ambasada se isto uključila u rješavanje situacije kako bi skupila informacije da se pokušamo čim prije sigurno vratiti kući, a lokalno stanovništvo je pokazalo pravu gostoljubivost u takvim izvanrednim situacijama i pomogli nam da se snađemo na otoku, pronašli nam smještaj', rekla je Maja Mačinko, učiteljica tehničke kulture iz Zagreba za HRT.
Objavljena snimka dovođenja Madura u zatvor. Šepao je, a ovo su mu bile prve riječi
Ključne riječi
Saudijska Arabija Sokotra Hrvati vojni napad Jemen

