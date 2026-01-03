Stiže zahlađenje diljem zemlje: Snijeg će padati danima, stižu i debeli minusi

Oborina se očekuje prema kraju dana, na jugu i obilni pljuskovi uz grmljavinu, javlja DHMZ. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni. Na krajnjem jugu umjeren i jak jugozapadni, drugdje slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, prolazno i bura, u drugom dijelu dana jugo i jugozapadni vjetar u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 1 do 5, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 10 do 15 °C.

Prevladavat će oblačno, povremeno s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom i snijegom, osobito u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. U Dalmaciji pljuskovi praćeni grmljavinom, na jugu lokalno moguće obilni. Poslijepodne su na zapadu zemlje moguća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž obale će puhati jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu južni vjetar i jugozapadnjak. Temperatura zraka većinom od -2 do 2 °C. Na Jadranu najniža temperatura od 4 do 9, na jugu do 11, a najviša dnevna između 8 i 13 °C.

– Idućih dana na većinom oblačnom kopnu sve hladnije, u novom tjednu i studeno. Povremeno će padati snijeg, na Sveta tri kralja mogao bi se stvarati i deblji snježni pokrivač, a još samo u nedjelju i u unutrašnjosti Dalmacije susnježica i kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni. Na pretežno oblačnom Jadranu kiša češća na srednjem i južnom dijelu, ponegdje i obilnija te praćena grmljavinom. Uz buru, na udare i olujnu, na sjevernom dijelu postupan pad temperature. Južnije će bura okretati i na jugozapadnjak i jugo pa se temperatura neće znatnije mijenjati – rekla je Katarina Katušić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za HRT.

Norveški meteorološki institut također predviđa val hladnoće u Hrvatskoj, a najveće minuse krajem idućeg tjedna. U nekim dijelovima Hrvatske bit će i minus 19.