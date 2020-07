Epidemiologinja koja je Hrebaku odredila mjeru: Imam 35 godina iskustva i točno sam radila po pravilima struke

Dario Hrebak, saborski zastupnik, u četvrtak kasno navečer digao je ruku i uz još 75 kolega novog saziva Sabora dao povjerenje novoj Vladi. No, sporno je to što mu je tada bila određena obavezna mjera samoizolacije, čime je dovedena u pitanje jednakopravnost zdravstvene zaštite za sve građane.

Epidemiologinja HZJZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije Vesna Grgić, svima je sa sjednice bjelovarskoga Gradskog vijeća odredila samoizolaciju. Među njima je i Dario Hrebak.

''Ja vam svoj posao točno radim po pravilima struke, odgovorno, savjesno i po preporukama i iza svih odluka stojim. Da to treba opet raditi, po istom načinu bih postupila'', izjavila je Vesna Grgić, pišu Vijesti.hr.



Epidemiologinja s 35 godina iskustva iza sebe nije ni u jednoj političkoj stranci te je radila po smjernicama struke.

''Naravno da se osjećam loše, ali ne zato što je netko drugi nešto drugo propisao nego zato što imam 35 godina radnog staža i nitko nikad nije preispitivao moje odluke i omalovažavao rad nas na terenu. Nama to smeta!'', kazala je Grgić.



U Čakovcu i Zadru SDP-ove liječnice i zastupnice tvrde da je predsjednik Sabora svim zastupnicima naredio da nose maske u klupama i za govornicom, no, kažu, već idućeg dana, kad se pojavio Plenković, to pravilo više nije vrijedilo.

''Oni koji su govorili za glavnom govornicom mogli su skinuti masku i tako je gospodin Hrebak za govornicom skinuo masku'', komentirala je SDP-ova saborska zastupnica Andreja Marić.



U epidemiološkom mišljenju, koje osobno potpisuje Krunoslav Capak, stoji da Dario Hrebak treba nositi masku.

''Radi se o dvostrukim mjerilima: jedna za građane, druga za premijeru bliske ljude i njega osobno. Ministar Beroš kaže: 'struka ispred politike', ali ulozi su jako visoki. Vlada je morala biti izabrana pa je ovaj put politika ispred struke'', rekla je saborska zastupnica Renata Sabljar Dračevac.

GLAS zbog togaravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo krunoslava Capaka. Kažu da bi se manje bi osramotio da je napisao: “Hrebak ne treba u samoizolaciju jer mora glasati za Plenkovićevu Vladu”.

''Znam da je gospodin Hrebak samoinicijativno napravio test koji je platio i s tim testom je došao potražiti mišljenje epidemiologa i ne vidim ništa. Svatko ima pravo i može dobiti epidemiologa'', rekao je ministar zdravstva Vili Beroš o situaciji.