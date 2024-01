Oporba: 'Imam osjećaj da se Plenković odlučio na provjereni kadar'

Oporbeni saborski zastupnici Siniša Hajdaš Dončić, Anka Mrak Taritaš i Domagoj Hajduković ocijenili su u petak kako će se Vlada voditi političkim kriterijima prilikom odabira novog glavnog državnog odvjetnika, aludirajući da je Ivan Turudić taj koji odgovara HDZ-u i od njega dobio mig.

"Vlada će se voditi političkim kriterijima. Izabrat će si odvjetnika koji njima odgovara. Bilo bi najpametnije da su Vladimira Šeksa odabrali", bio je ironičan Hajdaš Dončić (SDP). Dodao je da Andrej Plenković o tome odlučuje i da će to biti njegova politička poruka. "Ako će se ići u izbor kakav javnost očekuje, očekujem da će to biti glavni državni odvjetnik HDZ-a koji će raditi za jednu političku stranku", ocijenio je.

Ustvrdio je da mu ovo sve više sliči na Poljsku prije demokratskih promjena. Dodao je da se to ne radi par mjeseci prije parlamentarnih izbora, već je trebalo pričekati da nova parlamentarna većina izabere državnog odvjetnika, ali ne samo da ga izabere nego da promijeni način samog izbora, uvjete i kriterije.

Zastupnica Anka Mrak Taritaš (Glas) izjavila je kako je apsolutno sigurna da se Turudić ne bi prijavio, a da pritom nije imao jasan pokazatelj da to učini. "Sigurno ne bi to učinio da nema mig, ali imam drugi osjećaj, a to je da se je premijer Plenković odlučio sad na provjereni kadar", rekla je.

POVEZANI ČLANCI:

Kazala je da kod Turudića nema nekakvih tajni te da vjerojatno neće nove afere isplivati jer su sve afere viđene, pa je onda tu siguran. "Vidite da u posljednje vrijeme nema više eksperimentiranja kao što je bilo s onim nesretnim (Ivanom) Paladinom što je bio maksimalno neuspješan eksperiment, nego je odlučio ići na kadar koji je provjeren od strane HDZ-a". Na pitanje smatra li da je Turudić taj, odgovorila je da nije ta koja može 100 posto reći da je on taj, ali da apsolutno vjeruje da se on ne bi prijavljivao da pritom nema nekakav dogovor.

Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) smatra da je premalo kandidata za ovako važnu funkciju što nažalost pokazuje koliko je ta institucija izgubila kredibilitet i snagu. "Očekivao sam puno više kvalitetnih imena", dodao je. "Mi Socijaldemokrati vjerujemo da bi trebalo promijeniti zakon i da bi se glavni državni odvjetnik/ca trebao birati dvotrećinskom većinom u Saboru, baš kako bi se zagarantiralo njihovi status i autoritet ali isto tako da vlast, stranka ili većina ne bi mogli birati nekog s kime bi manipulirali".

Komentirajući navode da je jedna osoba s liste prijavljenih dobila mig da se prijavi, Hajduković je rekao da ništa ne bi isključio, jer onaj tko se ovog posla prihvati vjerojatno će ovisiti o autoritetu i moći nekog drugog. "Ako je dobila mig da se sad javi tko zna da neće kasnije dobiti migove da neke slučajeve otvara, ne otvara, otvori sad ili otvori kasnije", dodao je.

VIDEO Testiranje na hripavac i koronavirus u Zagrebu