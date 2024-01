Tko će biti novi državni odvjetnik? Objavljen popis kandidata

Tko će biti šef DORH-a, odlučit će Sabor nakon što Vlada pošalje ime jednog od prijavljenih kandidata, čija su imena danas i službeno objavljena. Jer Državno odvjetničko vijeće (DOV) objavilo je da su se na raspisani natječaj za čelnu osoba DORH-a, koji je okončan 29. prosinca 2023. prijavili Nikša Wagner, trenutačni zamjenik ŽDO Split, Mladen Dragičević, odvjetnik, Ivan Turudić, sudac Visokog kaznenog suda (VKS) i Emilio Kalabrić, jedan od zamjenika Zlate Hrvoj Šipek.

Popis tih imena DOV bi sljedeći tjedan trebao poslati Vladi, a Vlada će među njima izabrati jednog kandidata kojeg će predložiti Saboru. No prije no što se o njemu bude glasalo u Saboru, taj kandidat će svoj program prezentirati na saborskom odboru za pravosuđe. Novi glavni državni odvjetnik trebao bi biti imenovan do svibnja kada ističe mandat Zlati Hrvoj Šipek, koja je bila i prva žena na čelu DORH-a. Koga će Vlada predložiti kao novog GDO-a, špekulira se već danima, no dosadašnja praksa pokazala je da se na ovakve natječaje nitko ne javlja, a da nije dobro politički mig. Jer koliko se god svi kleli u neovisnost DORH-a, nepobitna je činjenica da čelnu osobu DORH-a Saboru predlaže Vlada, a potvrđuje saborska većina. Stoga su pravosudno-političko-medijski kuloari do sada najviše šansi davali Ivanu Turudiću, dugogodišnjem sucu prvo zagrebačkog Županijskog suda, a zatim i VKS-a.

VEZANI ČLANCI

Ako Turudić postane novi GDO, bit će i prva osoba koja na tu funkciju dolazi izvana, jer su dosadašnji glavni državni odvjetnici(ce) dolazili iz sustava DORH-a. Prije no što se iskristaliziralo da je Turudić jedan od kandidata za šefa DORH-a, pravosudni kuloari najviše šanse za ulazak u vruću fotelju šefa DORH-a davali su Emiliju Kalabriću. On je jedan od aktualnih zamjenika Zlate Hrvoj Šipek te slovi kao osoba dobrih organizatorskih sposobnosti. A navodno, po pravosudnim kuloarima, ima i dobre veze s dalmatinskim HDZ-om.

Što se tiče Wagnera i Dragičevića, njih su se dvojica javila i na prošli natječaj za GDO, no njih se sada, kao i tada, doživljavalo kao autsajdere. Zbog Wagnerovih javnih izjava zadnjih dana nedavno je reagirao DORH, demantiravši njegove navode da mu je Hrvoj Šipek izrekla ukor. Naveli su da je u studenom 2022. DOV bio taj koji je mu je izrekao ukor zbog neurednog obavljanja državnoodvjetničke dužnosti i to nakon što je prijavu protiv njega DOV-u podnio njegov šef, odnosno županijski državni odvjetnik u Splitu. Wagner je inače u svojim javnim istupima kazao da bi on i u "šatoru mogao organizirati rad DORH-a s pravim ljudima", ako su ti ljudi, kako je kazao kvalitetni, profesionalni i motivirani. Uz to smatra da da se u DORH-u previše inzistira na hijerarhiji (!?), podređenosti i nadređenosti. Što se tiče Dragičevića, sudeći po njegovim javnim izjavama, moglo bi se reći da on baš ne razumije kako taj sustav funkcionira. Naime, on je kazao da bi prvo smanjio broj ljudi u DORH-u (!?), iako je manjak ljudstva, uz neadekvatne uvjete rada, od prostora do plaća, nešto što kao problem ističu svi glavni državni odvjetnici koji su u zadnjih 30-ak godina Saboru podnosili godišnja izvješća o radu DORH-a.

VEZANI ČLANCI