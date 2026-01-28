Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STIŽU HLADNI DANI

Kiša, magla i slab mraz: Što nas očekuje do kraja tjedna

Jesenja večer u Sarajevu
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
28.01.2026.
u 20:50

Očekuje se niža temperatura nego u četvrtak, uz mogućnost slabih jutarnjih minusa.

Nakon noćne kiše, u istočnoj Hrvatskoj u četvrtak će prevladavati promjenjivo oblačno s povremenim sunčanim razdobljima. Vjetar će ujutro biti slab jugozapadni, a od sredine dana umjeren sjeverozapadni; najviša temperatura između 9 i 13 °C.

U središnjim krajevima očekuje se umjereno do pretežno oblačno. Ujutro će lokalno biti magle, na sjeveru još ponegdje i kiše, a poslijepodne oborina se može pojaviti i na zapadu. Jutarnja temperatura oko 2 °C, dnevna od 4 °C u najhladnijim sjevernim županijama do oko 10 °C u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj.

Na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, mjestimice slabe oborine, u višem gorju i snijeg. Nakon jugozapadnog vjetra i juga u drugom dijelu dana prijelaz na slabu do umjerenu buru, na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More se smiruje; temperature zraka od 6 do 10 °C, na sjevernom Jadranu do 13 °C.

U Dalmaciji će prevladavati umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, na otocima i ponekim pljuskom. Temperatura zraka većinom između 9 i 14 °C (unutrašnjost ujutro oko 5 °C). Vjetar će okretati s juga i jugozapadnjaka na sjeverozapadnjak i buru; more umjereno valovito.

Do kraja tjedna u unutrašnjosti uglavnom oblačno, povremeno sa slabim oborinama i mjestimičnom maglom. Vjetar slab, u nedjelju umjeren sjeveroistočni i istočni. Očekuje se niža temperatura nego u četvrtak, uz mogućnost slabih jutarnjih minusa.

Na Jadranu do nedjelje promjenjivo oblačno, sjever će imati najviše sunčanih razdoblja, dok će na jugu do subote još biti povremenih pljuskova. Puhat će slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak; u subotu na jugu prolazno jugo, a u nedjelju bura na sjeveru može biti i jaka. Temperatura bez znatnijih promjena, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Ključne riječi
temperatura Magla kiša vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
NAPETOSTI U ZDRAVSTVU

Ravnateljica karlovačke bolnice kroz suze: 'Napadaju me jer sam uvela red'

Čitav je postupak isforsiran od strane nekoliko ljudi u Komori koji su i u bolničkom sustavu i vrše pritisak na mene. No, ja sam prije svega liječnica i članica te iste Hrvatske liječničke komore, 26 godina sam u tom sustavu i nepravdeno je i neprimjereno da se ovako selektivno odlučuje koga će se braniti, a koga se neće braniti – kazala je dr. Ivana Kovačić, ravnateljica karlovačke Opće bolnice

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!