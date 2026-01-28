Kiša, magla i slab mraz: Što nas očekuje do kraja tjedna

Nakon noćne kiše, u istočnoj Hrvatskoj u četvrtak će prevladavati promjenjivo oblačno s povremenim sunčanim razdobljima. Vjetar će ujutro biti slab jugozapadni, a od sredine dana umjeren sjeverozapadni; najviša temperatura između 9 i 13 °C.

U središnjim krajevima očekuje se umjereno do pretežno oblačno. Ujutro će lokalno biti magle, na sjeveru još ponegdje i kiše, a poslijepodne oborina se može pojaviti i na zapadu. Jutarnja temperatura oko 2 °C, dnevna od 4 °C u najhladnijim sjevernim županijama do oko 10 °C u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj.

Na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, mjestimice slabe oborine, u višem gorju i snijeg. Nakon jugozapadnog vjetra i juga u drugom dijelu dana prijelaz na slabu do umjerenu buru, na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More se smiruje; temperature zraka od 6 do 10 °C, na sjevernom Jadranu do 13 °C.

U Dalmaciji će prevladavati umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, na otocima i ponekim pljuskom. Temperatura zraka većinom između 9 i 14 °C (unutrašnjost ujutro oko 5 °C). Vjetar će okretati s juga i jugozapadnjaka na sjeverozapadnjak i buru; more umjereno valovito.

Do kraja tjedna u unutrašnjosti uglavnom oblačno, povremeno sa slabim oborinama i mjestimičnom maglom. Vjetar slab, u nedjelju umjeren sjeveroistočni i istočni. Očekuje se niža temperatura nego u četvrtak, uz mogućnost slabih jutarnjih minusa.

Na Jadranu do nedjelje promjenjivo oblačno, sjever će imati najviše sunčanih razdoblja, dok će na jugu do subote još biti povremenih pljuskova. Puhat će slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak; u subotu na jugu prolazno jugo, a u nedjelju bura na sjeveru može biti i jaka. Temperatura bez znatnijih promjena, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.