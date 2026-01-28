Ćorić: 'Ne treba raditi neke značajnije zaokrete'

Dosadašnji viceguverner HNB-a Tomislav Ćorić, nakon potpore koju mu je dao Odbor za financije i državni proračun za novog ministra financija, poručio je kako Hrvatska ima dobre makroekonomske rezultate zbog čega misli da ne treba raditi značajnije zaokrete u fiskalnoj politici. „Nije bilo teških pitanja, bila su očekivana i drago mi je da je dobar dio današnje rasprave bio orijentiran pitanja iz područja fiskalne politike jer je to zaista pitanje svih pitanja. Ova godina će biti dosta izazovna ne samo za Hrvatsku nego i za cijelu Europsku uniju, s obzirom na stanje geopolitike i sve što se događa u svijetu”, izjavio je Ćorić u srijedu nakon dvosatne sjednice Odbora.

Upitan hoće li na čelu Ministarstva voditi politiku kontinuiteta ili ima ideje za neke reforme, kazao je da su njegovi prethodnici Zdravko Marić i Marko Primorac u području javnih financija odradili doista dobar posao što ne bi bilo moguće, dodaje, bez dobrih makroekonomskih rezultata i angažmana svih resora. „Ministar financija u pravilu raspolaže onim što je cijela ekonomija zaradila, a ne potrošila i time je njihov angažman bio nešto što daje jako dobre temelje za naredno razdoblje. Upravo zbog toga ne mislim da treba raditi neke značajnije zaokrete u fiskalnoj politici, naprotiv, mislim da fiskalnu odgovornost trebamo zadržati dalje kao jedan od temelja našeg djelovanja u području javnih financija”, kazao je Ćorić.

Kolegice i kolege u Vladi ponašaju se vrlo racionalno i vjerujem da će i u narednom razdoblju biti tako, dodao je. Na pitanje je li od prethodnika Primorca dobio kakav savjet, kazao je da su dugogodišnji kolege i prijatelji te vjeruje da će, kada preuzme dužnost u EIB-u, imati priliku učiniti da naša suradnja s EIB-om ponovno ide u korist hrvatskog gospodarstva. Napominje da njihove kreditne linije znaju biti vrlo izdašne, pa vjeruje da njegov angažman tamo Hrvatskoj otvara neke nove prilike.

„U sljedeće dvije i pol godine Hrvatska treba učiniti sve da koordiniranim djelovanjem svih resora postigne što bolje rezultate. Veliku većinu naših političkih ciljeva u zadnjih deset godina smo ostvarili, a sada nas čeka kontinuirana afirmacija gospodarstva, prije svega, životnog standarda naših ljudi”, odgovorio je na pitanje što će mu biti najveći izazov na novoj dužnosti.

Pojasnio je i da je s puno bolje financijske pozicije u HNB-u pristao ući u Vladu jer, kaže, nije sve u novcu. Na poziv predsjednika Vlade odgovorio sam pozitivno jer smatram da je ovo trenutak u kojem mogu pomoći, poručio je vjerojatni budući ministar financija i potpredsjednik Vlade o kojemu će Sabor glasati sutra.