PAZITE NA POLEDICE!

Opasni uvjeti na cestama, na A4 došlo do nesreće. HAK upozorio vozače: 'Zadržava se velika količina vode'

VL
Autor
Večernji.hr
10.01.2026.
u 10:01

HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila te da ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme

Snijeg pada u dijelovima Like, Gorskog kotara i sjeverozapadne Hrvatske, dok jaka kiša mjestimice uzrokuje zadržavanje veće količine vode na kolnicima. Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti postoji opasnost od poledice, a na pojedinim područjima prisutna je i magla, upozorio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub.

Zimski uvjeti na cestama uzrokovali su zabranu prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez zimske opreme na pojedinim prometnicama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Istri, Lici, Gorskom kotaru i dijelu Slavonije. Na terenu je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, a na nekim dionicama promet se odvija usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću smanjenom brzinom.

HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila te da ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme.

Zbog prometne nesreće na autocesti A4 između čvorova Komin i Breznički Hum u smjeru Goričana, promet se odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Na državnoj cesti DC58 u Planom, zbog vozila u kvaru, promet se odvija jednim prometnim trakom naizmjenično. Također, zbog izlijetanja vozila na državnoj cesti DC10 između čvorišta Sveta Helena i čvorišta Gradac, na prijelazu preko rijeke Lonje, promet se vodi jednim prometnim trakom.

Oštetit će ga u roku keks: Ovo je otprilike najgora stvar koju možete napraviti svom autu kada vlada debeli minus
VA
Vajced
10:23 10.01.2026.

U RH se koristi tzv Balkan asfalt koji “Ne pije vodu”,za razliku od ,npr Italija I Francuske gdje I kod najvecih kisa nema vodenog oblaka iza automobila kada je kisa.Mozda u RH placamo skupi km autoceste a dobijemo malo -Balkan asfalt

SK
SkvikiZg
10:10 10.01.2026.

Kak vidim nema razlike između ljetnih i zimskih uvjeta na cesti, čak bi rekel da su ljetni opasniji nego zimski.

