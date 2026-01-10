Opasni uvjeti na cestama, na A4 došlo do nesreće. HAK upozorio vozače: 'Zadržava se velika količina vode'

Snijeg pada u dijelovima Like, Gorskog kotara i sjeverozapadne Hrvatske, dok jaka kiša mjestimice uzrokuje zadržavanje veće količine vode na kolnicima. Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti postoji opasnost od poledice, a na pojedinim područjima prisutna je i magla, upozorio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub.

Zimski uvjeti na cestama uzrokovali su zabranu prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez zimske opreme na pojedinim prometnicama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Istri, Lici, Gorskom kotaru i dijelu Slavonije. Na terenu je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, a na nekim dionicama promet se odvija usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću smanjenom brzinom.

HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila te da ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme.

Zbog prometne nesreće na autocesti A4 između čvorova Komin i Breznički Hum u smjeru Goričana, promet se odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Na državnoj cesti DC58 u Planom, zbog vozila u kvaru, promet se odvija jednim prometnim trakom naizmjenično. Također, zbog izlijetanja vozila na državnoj cesti DC10 između čvorišta Sveta Helena i čvorišta Gradac, na prijelazu preko rijeke Lonje, promet se vodi jednim prometnim trakom.