OBJAVIO SLIKU

HDZ-ov župan u potkošulji ležao na ležaljci usred snijega pa poručio: 'Ugrijalo s -15 na -10'

10.01.2026.
„Previše se stvara panika oko ličke zime i hladnoće. Lika je destinacija u kojoj je svake zime hladno i to je sasvim normalno. Ovom objavom htio sam poručiti ljudima da se malo opuste“, izjavio je župan.

Ličko-senjski župan Ernest Petry jučer je na svom Facebook profilu objavio kratku video-snimku koja je privukla pozornost javnosti. Na snimci župan pozira u snijegom prekrivenom okruženju, zavaljen na ljetnoj ležaljci, odjeven u potkošulju i sa sunčanim naočalama na licu. U jednoj ruci drži cigaretu, u drugoj kišobran, dok je prekriven šarenom dekom.

Video je popraćen pjesmom „Surfin’ U.S.A.“ grupe The Beach Boys, a uz objavu je kratko poručio: „U Lici i dalje sunčano. Ugrijalo s -15 na -10“. Petry je kasnije pojasnio za Novi list kako je objavom želio reagirati na, kako kaže, pretjerano dizanje panike oko zimskih uvjeta u Lici. Naglasio je da su niske temperature i snijeg u tom kraju uobičajena pojava te da je Lika oduvijek bila područje poznato po hladnim zimama.

