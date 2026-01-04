Širi se opasna gljivica: Može biti smrtonosna, otporna je na lijekove, tisuće su se zarazile

Smrtonosna gljivica širi se Sjedinjenim Državama, a istraživači upozoravaju da pokazuje visok stupanj otpornosti na konvencionalne tretmane.Candida auris vrsta je gljivice koja je prvi put identificirana u Japanu 2009. godine, prati se u SAD-u zbog zabrinutosti da bi mogla predstavljati smrtonosnu prijetnju ljudima diljem zemlje, piše Newsweek.

Iako je poznata već nekoliko godina, nova analiza koju su vodili istraživači s Hackensack Meridian Center for Discovery and Innovation (CDI) označila je Candida auris kao sve veću prijetnju s obzirom na otpornost. Gljivica može biti posebno opasna za one s oslabljenim imunitetom, a prema podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), ove godine već je zaraženo najmanje 7000 ljudi u 27 američkih saveznih država.

Studija objavljena u časopisu Microbiology and Molecular Biology Reviews otkrila je da je stanična stijenka gljivice jedinstvena jer njezina gusta struktura pomaže u otpornosti na lijekove i interakcije s domaćinom. Candida auris također je razvila sposobnosti preživljavanja, primjerice, prelaskom s rasta kvasca na širenje pomoću filamenata. Može se zalijepiti za ljudsku kožu i promijeniti svoj fenotipski genetski izraz kad se promijene okolišni uvjeti, što dodatno otežava liječenje.

Iako Candida auris predstavlja posebno ozbiljnu prijetnju, sve invazivne gljivične infekcije, koje godišnje pogađaju oko 6,5 milijuna ljudi, povezane su s visokim stopama smrtnosti. Postoje strategije za borbu protiv infekcije Candida auris. Superbakterija može razviti načine da izbjegne imuni odgovor, no cijepljenje i liječenje su mogući, a istraživači smatraju da bi te metode trebalo dodatno ojačati.

Trenutno su dostupne četiri klase protugljivičnih lijekova s različitim stupnjem učinkovitosti, a tri nova lijeka nalaze se u kliničkim ispitivanjima ili su nedavno odobrena. Laboratorijski testovi pokazali su se izazovnima jer rezultati ponekad dovode do pogrešne identifikacije kao druge vrste kvasaca, što može odgoditi pronalazak pouzdanih tretmana.

"Iz svega navedenog proizlazi potreba za razvojem novih protugljivičnih sredstava širokog spektra protiv ljudskih patogenih gljivica, poboljšanjem dijagnostičkih testova te razvojem imunoloških i cjepivom potpomognutih metoda liječenja za pacijente s visokim rizikom," stoji u zajedničkoj izjavi istraživača.

"Osim toga, budući napori trebali bi se usredotočiti na podizanje svijesti o gljivičnim bolestima razvojem boljih mehanizama nadzora, osobito u zemljama s ograničenim resursima. Svi ovi napori trebali bi poboljšati ishode i prognozu pacijenata pogođenih oportunističkim gljivičnim infekcijama", pišu.