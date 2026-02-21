Kći na odmoru gledala TikTok, ocu stigao račun od 42.000 funti: 'Tvrtka mi je bila na rubu propasti'

Jedna britanska obitelj skoro je bankrotirala zbog kćerke koja je tijekom odmora gledala TikTok videozapise na očevom mobitelu i tako napravila račun od 42.000 funti. Obitelj Alty uživala je na putovanju u Marakešu kada im je O2 poslao prvi od dva golema računa, zbog čega su se pitali jesu li postali žrtve hakiranja, javlja Daily Mail.

Andrew Alty, vlasnik tvrtke za izradu zavjesa, ostao je zapanjen iznosom koji je njegovu tvrtku sa sjedištem u Manchesteru, s pet zaposlenih, doveo na rub propasti. No kada je otkrio da je njegova kći ukupno osam sati provela pregledavajući sadržaj na popularnoj aplikaciji za dijeljenje videa, stvari su počele dobivati smisao.

Ključno je bilo to što nije primijetio da ugovor, koji je kupio preko trgovca elektronikom Currys, a pružatelj usluge bio je O2, sadrži klauzulu prema kojoj podatkovni roaming izvan Europe nije bio ograničen. Kada je primio račun od 42.000 funti, shvatio je da mu je naplaćeno više od 5.000 funti za svaki sat koji je njegova kći provela na društvenoj mreži.

'Nema šanse da to smiju naplatiti', rekao je gospodin Alty za The Telegraph, dodajući 'Nisu se uopće potrudili obavijestiti nas, samo su dopustili da se troškovi gomilaju. Ne razumijem kako očekuju da bilo koja mala tvrtka može platiti takav račun.'

Kada je primio prvi račun od 22.000 funti, pomislio je da je riječ o pogrešci O2. 'Više puta sam pokušao nazvati O2, ali nisam mogao mnogo učiniti. Mogao sam samo pretpostaviti da je došlo do greške ili da je račun hakiran', rekao je. Tek nakon povratka obitelji u Veliku Britaniju shvatili su razlog računa, a potom je stigao i drugi, u iznosu od 20.000 funti. Troškovi podatkovnog roaminga mogu se brzo nagomilati kada se telefoni povežu na mobilnu mrežu izvan Ujedinjenog Kraljevstva kako bi omogućili pristup internetu.

Nakon Brexita britanski građani izgubili su pravo na besplatan roaming unutar Europske unije, no nekoliko operatera nastavilo je nuditi besplatan ili povoljan roaming unutar Europe. Na putovanjima izvan EU korisnici moraju biti posebno oprezni jer troškovi mogu naglo porasti, osim ako nije postavljeno ograničenje potrošnje podataka.

Currys i O2 u međuvremenu su pristali poništiti sve troškove. Prema podacima Ofcoma o pritužbama od srpnja do rujna 2025., O2 je imao najviše pritužbi na 100.000 korisnika, zajedno sa Sky Mobileom i operaterom Three. Gotovo trećina tih pritužbi odnosila se na način rješavanja žalbi korisnika.

'Upoznati smo s pritužbom gospodina Altyja, za koju smo utvrdili da se odnosi na prodajni proces s njegovim pružateljem računa, tvrtkom Currys. Razumijemo da je slučaj sada riješen, a Currys je pristao poništiti sve troškove', izjavio je glasnogovornik O2. Currys je obavijestio gospodina Altyja da je proveo internu reviziju te naveo kako su troškovi poništeni 's obzirom na razmjere i okolnosti slučaja'.