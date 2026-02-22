Užas u Austriji! Sedmero skijaša poginulo u lavinama u dva dana

U austrijskoj pokrajini Tirol od odrona lavine na skijalištu Serfaus poginuo je 41-godišnji Austrijanac. U pokrajini Štajerskoj na drugom kraju Austrije lavina je zatrpala 21.godišnjeg muškarca uz Slovenije, Kako je navečer javila austrijska televizija ORF u samo dva dana, sedmero ljudi poginulo je u Austriji od lavina. Jučer je petero ljudi poginulo u lavinama u Tirolu i Vorarlbergu.

Prema policijskom izvješću jučer je u St. Antonu na Arlbergu u Tirolu, pet skijaša ostalo zatrpano lavinom, izvan skijaške staze. Amerikanac i Poljak već su pronađeni mrtvi, a Austrijanac je preminuo u obližnjoj bolnici, gdje je prebačen u kritičnom stanju.

Zatim na jugoistoku pokrajine pod lavinom je stradao 42-godišnji Nijemac, dok je njegov 16-godišnji sin preživio. U Vorarlbergu je jučer također od lavine izvan uređene skijaške staze smrtno stradao i 39-godišnji švicarski snowboarder.

Crni petak: pet skijaša u jednom je danu poginulo u lavinama u Austriji

Slično kao i 15. siječnja kada su lavine u ovoj alpskoj zemlji, samo u jednom danu ugasile živote čak osmero ljudi. Smrtonosna serija nastavljena je i danas! Austrijanac kojeg je danas oko 10 sati prijepodne zatrpala lavina u Sefausu u Tirolu, po dolasku Gorske službe spašavanja i liječnika bio je još živ, nakon što je spašen s dubine od gotovo dva i pol metra. Prvotno je reanimiran, a potom u kritičnom stanju helikopterom prebačen u bolnicu u Innsbruck. Nešto kasnije je 41-godišnjak u bolnici preminuo. Mladi skijaš iz Slovenije, kako izvještavaju mediji, također je izašao iz obilježene i uređene skijaške staze na slobodan prostor, gdje je izazvao odron lavine. Muškarac je već bio mrtav, kada je izvađen ispod lavine s dubine od 140 metara.

Ali, to nije bio sav snježni užas u subotu. Naime, u subotu poslijepodne u pokrajini Vorarlberg lavina se je odronila sve do podnožja i blokirala cestu prema Lech-Zürsu. To je bio razlog da su oba skijališta u Arlbergu, kao i Stubenu, bili nedostupni za dolaske i odlaske u to područje. Kako je najavljeno, očekuje se da bi promet navedenom cestom mogao bili prohodan u nedjelju ujutro. Dakle sutra! Do onda, se pozivaju domaći i turisti na strpljenje. Cesta preko prijevoja Arlberg, zatrpana snježnom lavinom zatvorena je danas poslijepodne u 17 sati. Cijelo područje odmah je pretraženo da se isključi da neka osoba ili vozilo nije pod lavinom.

Prema policijskom izvješću pod snijegom nije, na sreću, nitko pronađen.

A što se tiče domaćih skijaša i gostiju svi oni koji nisu stigli u Lech-Zürs do 17 sati morali su si pronaći neki alternativni smještaj kako bi prenoćili na sigurnom, rekao je gradonačelnik Gerhard Lucian za televiziju ORF, Studio Vorarlberg.

Kako je izvijestio Austrijski auto-moto i touring klub ÖAMTC u subotu poslijepodne je na autocesti Arlberg u smjeru Tirola, došlo je prometne gužve i kolone vozila duge oko 20 kilometara. Prema kontrolnom centru Tirola, samo u subotu do posljepodnevnih sati prijavljeno je čak 13 odrona lavina.

Zemaljski poglavar pokrajine Tirol, narodnjak (ÖVP) Anton Matle apelirao je na zdrav razum ljubitelja zimskih sportova: “Planine zahtijevaju oprez i osobnu odgovornost”. Službe nadležne za lavine, upozoravaju na brojna opasna područja ovih dana, na kojima je nakon obilnog snijega padala kiša. S kišom se, naime, znatno povećava vjerojatnost izazivanja spontanih lavina. Uz poruku: Oprez! Ne napuštajte uređene skijaške staze, jer situacija je i dalje vrlo delikatna i opasna! I to ne samo u Tirolu i Vorarlbergu nego i u Koruškoj, Štajerskoj, Donjoj Austriji…..