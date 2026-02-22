Naši Portali
POKRENUTA ISTRAGA

Masovna eksplozija u ukrajinskom Lavovu, ima mrtvih i ranjenih: 'Ovo je teroristički čin'

Aftermath of explosions in the downtown of Lviv
Foto: ROMAN BALUK/REUTERS
22.02.2026.
u 07:57

Tužiteljstvo Lavova priopćilo je da je pokrenulo istragu o 'terorističkom činu koji je izazvao ozbiljne posljedice'

Najmanje jedna osoba je poginula, a desetci su ozlijeđeni u eksplozijama koje su pogodile zapadni ukrajinski grad Lavov u nedjelju rano ujutro, a tamošnje vlasti označile su ga kao „teroristički napad“. Eksplozije su se dogodile dok je policija odgovarala na hitni telefonski poziv o upadu u trgovinu blizu centra grada, prema riječima regionalnog tužiteljstva Lavov, javlja CNN.

Prva eksplozija dogodila se nakon što je policija stigla na mjesto događaja, a uslijedila je druga nakon dolaska druge ekipe. U napadu je poginula 23-godišnja policajka, dok su oštećeni policijski patrolni automobil i civilno vozilo, navelo je tužiteljstvo.

Tužiteljstvo Lavova priopćilo je da je pokrenulo istragu o „terorističkom činu koji je izazvao ozbiljne posljedice“, ali je dodalo da su okolnosti još uvijek nejasne. „Ovo je definitivno teroristički čin“, rekao je gradonačelnik Lavova, Andriy Sadovy, u objavi na Facebooku.

Vlasti još nisu navele tko se sumnjiči za izvršenje napada. U međuvremenu, glavni grad Ukrajine, Kijev, bio je pod kombiniranim raketnim i dron napadima tijekom noći u nedjelju. Eksplozije su se čule u gradu nakon upozorenja na balističke rakete.

Eksplozija u Lavovu
Aftermath of explosions in the downtown of Lviv
Komentara 4

VI
Vérité Indolore56
09:01 22.02.2026.

Prema kanalima, ovo je bio napad "ukrajinskih partizana" na Ukrajinu. Ovo nije bio napad raketama ili dronovima iz zraka. Nije niti bilo zračne uzbune, jer je nije moglo biti. Već mjesecima Ukrajinci, mnogi od njih poljske i mađarske nacionalnosti napadaju policiju, regrutne centre i ove koji otimaju ljude po ulicama. I ovo je jedan od takvih slučajeva.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
09:24 22.02.2026.

Da nisu ukrajinski partizani? Masovni napad, a jedna odoba poginula. Zar Rusi ne ciljaju jedino ukrajinsku nejač?

ČU
Čuružan
08:56 22.02.2026.

Ko se mača dohvati od mača i gine. Od 2014 ste granatirali civilne objekte i kuće u Donbasu i ubijali civile, zapalili ste ljude u Odesi, pucali iz snajpera po civilima u Kijevu, rušili spomenike, palili crkvene objekte . . . da li je to bio terorizam? . . . naravno da jeste . . . sve će vam se to vratiti.

