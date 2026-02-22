Masovna eksplozija u ukrajinskom Lavovu, ima mrtvih i ranjenih: 'Ovo je teroristički čin'

Najmanje jedna osoba je poginula, a desetci su ozlijeđeni u eksplozijama koje su pogodile zapadni ukrajinski grad Lavov u nedjelju rano ujutro, a tamošnje vlasti označile su ga kao „teroristički napad“. Eksplozije su se dogodile dok je policija odgovarala na hitni telefonski poziv o upadu u trgovinu blizu centra grada, prema riječima regionalnog tužiteljstva Lavov, javlja CNN.

Prva eksplozija dogodila se nakon što je policija stigla na mjesto događaja, a uslijedila je druga nakon dolaska druge ekipe. U napadu je poginula 23-godišnja policajka, dok su oštećeni policijski patrolni automobil i civilno vozilo, navelo je tužiteljstvo.

Tužiteljstvo Lavova priopćilo je da je pokrenulo istragu o „terorističkom činu koji je izazvao ozbiljne posljedice“, ali je dodalo da su okolnosti još uvijek nejasne. „Ovo je definitivno teroristički čin“, rekao je gradonačelnik Lavova, Andriy Sadovy, u objavi na Facebooku.

Vlasti još nisu navele tko se sumnjiči za izvršenje napada. U međuvremenu, glavni grad Ukrajine, Kijev, bio je pod kombiniranim raketnim i dron napadima tijekom noći u nedjelju. Eksplozije su se čule u gradu nakon upozorenja na balističke rakete.