Najmanje jedna osoba je poginula, a desetci su ozlijeđeni u eksplozijama koje su pogodile zapadni ukrajinski grad Lavov u nedjelju rano ujutro, a tamošnje vlasti označile su ga kao „teroristički napad“. Eksplozije su se dogodile dok je policija odgovarala na hitni telefonski poziv o upadu u trgovinu blizu centra grada, prema riječima regionalnog tužiteljstva Lavov, javlja CNN.
Prva eksplozija dogodila se nakon što je policija stigla na mjesto događaja, a uslijedila je druga nakon dolaska druge ekipe. U napadu je poginula 23-godišnja policajka, dok su oštećeni policijski patrolni automobil i civilno vozilo, navelo je tužiteljstvo.
Tužiteljstvo Lavova priopćilo je da je pokrenulo istragu o „terorističkom činu koji je izazvao ozbiljne posljedice“, ali je dodalo da su okolnosti još uvijek nejasne. „Ovo je definitivno teroristički čin“, rekao je gradonačelnik Lavova, Andriy Sadovy, u objavi na Facebooku.
Vlasti još nisu navele tko se sumnjiči za izvršenje napada. U međuvremenu, glavni grad Ukrajine, Kijev, bio je pod kombiniranim raketnim i dron napadima tijekom noći u nedjelju. Eksplozije su se čule u gradu nakon upozorenja na balističke rakete.Eksplozija u Lavovu
Prema kanalima, ovo je bio napad "ukrajinskih partizana" na Ukrajinu. Ovo nije bio napad raketama ili dronovima iz zraka. Nije niti bilo zračne uzbune, jer je nije moglo biti. Već mjesecima Ukrajinci, mnogi od njih poljske i mađarske nacionalnosti napadaju policiju, regrutne centre i ove koji otimaju ljude po ulicama. I ovo je jedan od takvih slučajeva.