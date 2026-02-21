Razbijena ruska skupina plaćenih ubojica: Za likvidacije nudili 100.000 dolara, meta bio i visoki obavještajac

Ukrajinske sigurnosne službe objavile su kako su razbile rusku skupinu plaćenih ubojica osumnjičenu za planiranje atentata na niz istaknutih osoba, a operacija u kojoj su uhićeni provedena je pod kodnim nazivom Enigma 2.0. Kako navode, ubojice koje su djelovale u sklopu, kako se tvrdi, Putinova tajnog rata 'neutralizirane' su tijekom koordinirane akcije, javlja Daily Mail.

Prema dostupnim informacijama, ruski nalogodavci osumnjičenima su obećavali do 75.000 funti (100.000 dolara) po likvidaciji, ovisno o 'važnosti' mete. Na popisu potencijalnih žrtava nalazile su se ukrajinske javne osobe, pripadnici vojne obavještajne službe, čelnik jednog strateškog poduzeća, borci kijevske Međunarodne legije te istaknuti novinari. Među metama je, prema izvješćima, bio i Andrij Jusov, voditelj strateških komunikacija ukrajinske vojne obavještajne službe GUR.

Ukupno je privedeno deset osoba - sedam na području Ukrajine i tri u Moldaviji, među kojima i organizator skupine. Specijalne službe, prema navodima, upale su kroz prozor sigurnog stana kako bi privele jednog osumnjičenika za kojeg se vjeruje da se skrivao u Moldaviji. Vođa skupine opisan je kao 34-godišnji državljanin Moldavije s kriminalnim dosjeom, kojeg su ruske tajne službe navodno regrutirale dok je služio zatvorsku kaznu u Rusiji, nakon čega mu je povjeren zadatak uspostave tajne mreže operativaca.

Foto: Ukrajinska policija

Istraga je pokazala kako su članovi bili podijeljeni u timove za praćenje i izvršenje, a planirane metode likvidacije uključivale su pucnjavu iz neposredne blizine i postavljanje automobilskih bombi. Prema navodima ukrajinske sigurnosne službe SBU, osumnjičeni su u Ukrajinu ulazili predstavljajući se kao turisti, nakon čega su boravili u unajmljenim stanovima diljem zemlje. 'Zaplijenjeni su mobilni telefoni, računalna oprema, oružje, streljivo i eksploziv. Zabilježena je i komunikacija s ruskim nalogodavcima, što potvrđuje koordinaciju kriminalnih aktivnosti', stoji u priopćenju ukrajinskih vlasti.

Obavještajne službe utvrdile su i da su članovi skupine bili proruski orijentirani te su uglavnom imali vojno iskustvo. Skupinu su činili navodni vođa, dvojica njegovih agenata te pomagači iz Ukrajine, Europske unije i nepriznate Pridnjestrovske republike, a sredstva za pripremu napada isplaćivana su putem kripto-novčanika i bankovnih kartica stranih financijskih institucija.

Foto: Ukrajinska policija

Kako bi pratili svoje mete, agenti su se, prema SBU-u, predstavljali kao dostavljači, pritom fotografirali i snimali objekte napada, označavali njihove lokacije na Google kartama te o svemu izvještavali nadređene. 'Prema dostupnim podacima, ruske specijalne službe nadale su se da će ovim ubojstvima visokog profila izazvati paniku i destabilizirati društveno-političku situaciju u Ukrajini', navodi se. Protiv svih osumnjičenih pokrenuti su kazneni postupci zbog pripreme naručenog ubojstva s predumišljajem, kao i zbog nezakonitog posjedovanja oružja, streljiva i eksploziva.