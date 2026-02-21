Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZNOS JE OVISIO O 'VAŽNOSTI' METE

Razbijena ruska skupina plaćenih ubojica: Za likvidacije nudili 100.000 dolara, meta bio i visoki obavještajac

Razbijena ruska skupina Enigma 2.0 u Ukrajini
Foto: Ukrajinska policija
1/7
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
21.02.2026.
u 21:12

Prema dostupnim informacijama, ruski nalogodavci osumnjičenima su obećavali do 75.000 funti (100.000 dolara) po likvidaciji, ovisno o 'važnosti' mete

Ukrajinske sigurnosne službe objavile su kako su razbile rusku skupinu plaćenih ubojica osumnjičenu za planiranje atentata na niz istaknutih osoba, a operacija u kojoj su uhićeni provedena je pod kodnim nazivom Enigma 2.0. Kako navode, ubojice koje su djelovale u sklopu, kako se tvrdi, Putinova tajnog rata 'neutralizirane' su tijekom koordinirane akcije, javlja Daily Mail.

Prema dostupnim informacijama, ruski nalogodavci osumnjičenima su obećavali do 75.000 funti (100.000 dolara) po likvidaciji, ovisno o 'važnosti' mete. Na popisu potencijalnih žrtava nalazile su se ukrajinske javne osobe, pripadnici vojne obavještajne službe, čelnik jednog strateškog poduzeća, borci kijevske Međunarodne legije te istaknuti novinari. Među metama je, prema izvješćima, bio i Andrij Jusov, voditelj strateških komunikacija ukrajinske vojne obavještajne službe GUR.

Ukupno je privedeno deset osoba - sedam na području Ukrajine i tri u Moldaviji, među kojima i organizator skupine. Specijalne službe, prema navodima, upale su kroz prozor sigurnog stana kako bi privele jednog osumnjičenika za kojeg se vjeruje da se skrivao u Moldaviji. Vođa skupine opisan je kao 34-godišnji državljanin Moldavije s kriminalnim dosjeom, kojeg su ruske tajne službe navodno regrutirale dok je služio zatvorsku kaznu u Rusiji, nakon čega mu je povjeren zadatak uspostave tajne mreže operativaca.

Foto: Ukrajinska policija

Istraga je pokazala kako su članovi bili podijeljeni u timove za praćenje i izvršenje, a planirane metode likvidacije uključivale su pucnjavu iz neposredne blizine i postavljanje automobilskih bombi. Prema navodima ukrajinske sigurnosne službe SBU, osumnjičeni su u Ukrajinu ulazili predstavljajući se kao turisti, nakon čega su boravili u unajmljenim stanovima diljem zemlje. 'Zaplijenjeni su mobilni telefoni, računalna oprema, oružje, streljivo i eksploziv. Zabilježena je i komunikacija s ruskim nalogodavcima, što potvrđuje koordinaciju kriminalnih aktivnosti', stoji u priopćenju ukrajinskih vlasti.

Obavještajne službe utvrdile su i da su članovi skupine bili proruski orijentirani te su uglavnom imali vojno iskustvo. Skupinu su činili navodni vođa, dvojica njegovih agenata te pomagači iz Ukrajine, Europske unije i nepriznate Pridnjestrovske republike, a sredstva za pripremu napada isplaćivana su putem kripto-novčanika i bankovnih kartica stranih financijskih institucija.

Razbijena ruska skupina Enigma 2.0 u Ukrajini
Foto: Ukrajinska policija

Kako bi pratili svoje mete, agenti su se, prema SBU-u, predstavljali kao dostavljači, pritom fotografirali i snimali objekte napada, označavali njihove lokacije na Google kartama te o svemu izvještavali nadređene. 'Prema dostupnim podacima, ruske specijalne službe nadale su se da će ovim ubojstvima visokog profila izazvati paniku i destabilizirati društveno-političku situaciju u Ukrajini', navodi se. Protiv svih osumnjičenih pokrenuti su kazneni postupci zbog pripreme naručenog ubojstva s predumišljajem, kao i zbog nezakonitog posjedovanja oružja, streljiva i eksploziva.
FOTO/VIDEO Dan otvorenih vrata Počasno-zaštitne bojne: Uživali i djeca i odrasli, vojnici pokazali impresivne vještine
Razbijena ruska skupina Enigma 2.0 u Ukrajini
1/35
Ključne riječi
uhićenje obavještajac Ukrajina plaćenici Rusija

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Behemot
Behemot
21:34 21.02.2026.

I koliko je atentata ta skupina učinila? 0! Kako znamo da je to istina a ne još jedna ukrajinska izmišljotina? Ne znamo, ali moramo vjerovati vojnoj hunti.

ST
stomiovotreba
22:27 21.02.2026.

Kyiv Independant?

SE
Serengeti
22:02 21.02.2026.

Opet ukrajinske laži! Ta skupina nije nikoga ubila, ali one ukrajinske jesu. Ubili su hrlu civila i gradskih službenika u atentatima. Najpoznatije žrtve su im kćerka nekog običnog FILOZOFA i jedan BLOGER.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!