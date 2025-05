Opasan virus iz tropskih krajeva stigao u Europu: Komarci prenose bolest koja napada mozak

Britanski zdravstveni stručnjaci oglasili su uzbunu nakon što je opasni virus Zapadnog Nila prvi put zabilježen u domaćim komarcima u Velikoj Britaniji. Virus, koji može izazvati tešku neurološku bolest pa čak i smrt, do sada je bio ograničen uglavnom na Afriku, Bliski istok i dijelove Azije. Virus je otkriven u dvije jedinke komarca vrste Aedes vexans, prikupljenih u močvarnom području uz rijeku Idle u Nottinghamshireu. Riječ je o domaćoj britanskoj vrsti, što dodatno zabrinjava jer se sada zna da virus cirkulira u lokalnoj populaciji insekata, piše DailyMail.

Do sada nije zabilježen nijedan slučaj zaraze unutar Velike Britanije, no od 2000. godine registrirano je sedam slučajeva bolesti kod ljudi koji su se zarazili tijekom putovanja u inozemstvo. Unatoč otkriću virusa u britanskim komarcima, Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjene Kraljevine (UKHSA) poručuje da je rizik za javnost i dalje vrlo nizak te da se virus ne prenosi lako s čovjeka na čovjeka.

Virus se najčešće prenosi s ptica na ljude putem uboda zaraženog komarca. Većina zaraženih osoba nema simptome, no oko 20 posto razvije simptome slične gripi – povišenu temperaturu, glavobolju i osip. U vrlo rijetkim slučajevima, manje od jedan posto zaraženih, može doći do teške neurološke komplikacije poznate kao neuroinvazivna bolest Zapadnog Nila (WNND). Kod tih bolesnika virus zahvaća mozak, što može dovesti do encefalitisa, paralize, kome i u nekim slučajevima – smrti. Najugroženiji su stariji od 50 godina, mala djeca te osobe s oslabljenim imunitetom.

Stručnjaci upozoravaju da je širenje bolesti poput ove izravno povezano s klimatskim promjenama. Više temperature omogućuju širenje komaraca na područja gdje ih prije nije bilo, a time i prijenos bolesti. – Ovo je trenutak kada moramo priznati da Velika Britanija više nije izvan dosega bolesti koje su se nekad smatrale isključivo tropskima – izjavio je profesor James Logan sa Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu.

Dr. Arran Folly iz Vladine agencije za zdravlje životinja i biljaka dodaje: – Klimatske promjene mijenjaju geografiju bolesti koje prenose komarci. Kontinuirani nadzor ključan je kako bismo na vrijeme procijenili rizik i zaštitili ljude i životinje. Virus Zapadnog Nila već desetljećima cirkulira u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se godišnje zarazi oko 2.000 osoba, a više od 100 ih umre.

Jedan od najtežih slučajeva bio je bivši profesionalni hrvač Fabio Caruso, koji je 2023. zaražen tijekom oporavka od transplantacije bubrega. Zbog oslabljenog imuniteta završio je u komi s paralizom donjeg dijela tijela, a bolest mu je izazvala i ozbiljan gubitak pamćenja. Zdravstvene vlasti pozivaju građane na oprez, ali ne i na paniku. Savjetuju korištenje sredstava protiv insekata, nošenje duge odjeće tijekom večernjih i jutarnjih sati te uklanjanje stajaće vode u blizini kuće kako bi se spriječilo razmnožavanje komaraca.