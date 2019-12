'Oni sve koji nisu u HDZ-u nazivaju izdajicama, kažu da nisu domoljubi, a to je uvreda za sve'

Zoran Milanović na predizbornom skupu u Ogulinu u Karlovačkoj županiji pozdravio je okupljene i predstavio se kao Milanče, kako su ga nazvali politički protivnici.

– Taj su nadimak smislili trgovci strahom, oni koji siju strah i više od 20 godina od rata. Ne možeš se sjetiti takvih riječi ako nisu slušali cajke, gledali beogradske filmove. To su HDZ-ovci; pomalo šizofreni ljudi koji bi htjeli pobjeći od toga, ali to je dio njih. To istovremeno mrze, ali to i žive. Ne mogu se oni toga otarasiti, ali možemo se mi njih otarasiti. I oni mi pokazuju srp i čekić, oni koje je vodio komunistički general i koji se stalno vraćaju u te priče. Plaše ljude, prijete im, jer jedino se time znaju i žele baviti. To su za sve drugo prazne tikve, nula bodova. I zbog toga sam ja tu, da branim one koji se od toga osjećaju ugroženo. Normalna Hrvatska nije takva. Nije normalno da gradonačelnici hodaju uz policijsku pratnju, da prije dva mjeseca kod otvaranja Trga Petru Stipetiću, jednom od najvećih hrvatskih generala koji se borio za Hrvatsku, ne dođe nitko iz Vlada jer on njih, valjda, nije dostojan. To me žalosti i takve su me stvari potakle da se borim za povjerenje ljudi. Ja sam u ovome zbog ambicija; njih sam u politici davno ostvario, a niti zbog novca. Tu sam zbog normalnih, običnih stvari, kako bih se borio za poštenje i red u društvu. Ne želim zauzeti Pantovčak, a posebno ne ogradu ovakve Bijele kuće, želim biti samo hrvatski predsjednik – kazao je okupljenim simpatizerima Zoran Milanović, SDP-ov kandidat za predsjednika Hrvatske.

Kazao je da se Hrvatska mora mijenjati i prilagođavati stvarima oko sebe. Ovo je bilo desetljeće konfuzije u svijetu i u Hrvatskoj u kojoj su ugroženi milijuni radnih mjesta u Hrvatskoj.

– Uz to se u Hrvatsku uvukao i govor mržnje prema drugom i drugačijem, način razmišljanja kakav je nekada bio stran i nenormalan. Zato se mi moramo boriti za normalna vremena. Prije sedam, osam godina je Hrvatska počela izlaziti iz financijske krize, no danas je stanje gore nego prije deset godina, a reformi nema, nema jakog i konkurentnog gospodarstva, Vlada se bavi nebitnim stvarima, promjena nema, pa nas drugi polako prestižu. No, to nije razlog za paniku, već za razmišljanje. Mladi su ljudi pobjegli van, pobjegli su od HDZ-a. Neki će se vratiti, neki ne, ali ljudi će se rađati, imat ćemo budućnost. Šire nam paniku i s demografskom politikom, straše nas Srbima, krokodilima, svime. Situacija je u Hrvatskoj loša, ali nije bezizlazna. No, moramo na izborima izgurati HDZ, bez toga nema naprijed – dodao je Milanović.

Dodao je da su uspjesi u sportu važni, ali da ljudi moraju raditi, zarađivati plaće.

– Danas nas je nepunih četiri milijuna ljudi, ali to nije razlog da se paničari i korupcijom plaše ljudi. Najbolja demografska mjera je svijest ljudi da ih vode normalni i odgovorni, nekorumpirani ljudi, jer ako se osjećaju napadnuto odlaze. Ne odlaze zbog dječjeg doplatka većeg 100 ili 200 kuna – dodao je Milanović.

Poručio je da nije za to da se vojska postavi uz granicu i uz osmijeh pitao bi li možda puštali Kolindine govore., no kazao je da je policiji jako teško, da njima treba pomoć da obavljaju svoj posao. Istaknuo je da pitanje migranata i kontrole granice Hrvatska mora riješiti s drugim zemljama u razgovoru, a ne da se prema Hrvatskoj odnose kao prema 'Vojnoj krajini koja obavlja tuđi prljavi posao'.

Kada mu je netko iz publike dometnuo što ćemo s kolačima, Milanović je komentirao.

– Da, Marija Antoaneta je imala ozbiljne probleme s kolačima. No, to me navodi na razmišljanje o tome koliko je hrvatsko pravosuđe sustav u kojem nitko nikome ne odgovara na ništa. Velik broj sudaca savjesno radi svoj posao, ali šačica korumpiranih 'vedri i oblači' i nikome ne odgovara. Na takve ću anomalije i bolesti u pravosuđu kao predsjednik glasno i jasno upozoravati. Neću obećavati stvari za koje znam da ne mogu ispuniti. To radi HDZ, ne ja. Uz to, kada mi netko maše s program za predsjednika na pet ili deset stranica, znam da laže i da je to izmišljotina. Laže, jer programa za predsjednika, u ovakvom sustavu nema. Operativno, predsjednik može malo, ali simbolički može jako puno. Može pričati, upozoravati, inzistirati, predlagati, lobirati, ali ne smije vrijeđati ili prijetiti – dodao je Z. Milanović. Za sebe je rekao da nije prorok, već običan građanin, predstavnik moderne, građanske, znatiželjne Hrvatske, da je dio radničke.

– Taj su radnički sloj HDZ-ovci uništili, 'ubili' su sve što vrijedi, pa su danas radnici ljudi koji se bore za posao, za plaće. HDZ-ovce to ne zanima; oni spominju srp i čekić. Da, oni su čekić koji udara po glavama ljudi. Za srp su prelijeni, ne vide tu korist – kazao je predsjednički kandidat u Ogulinu.

Osvrnuo se i na uvođenje eura u Hrvatsku i kazao da mu nije jasno da će se Hrvatska zauvijek odreći nacionalne valute, kune. To je, smatra, loše, jer da se zemlje koje kalkuliraju nacionalne valute ne odriču.

– Niti će kamate na kredite tada biti manje, niti će novac biti jeftiniji jer nije nigdje gdje je uveden euro. U Češkoj, koja nije uvela euro već ima svoju nacionalnu valutu, cijene su manje nego, primjerice u Italiji ili Grčkoj. Oni kalkuliraju, samo budale na kalkuliraju i odriču se svoje nacionalne valute. Zar zaista želimo zauvijek odustati od kune? – pitao je okupljene Zoran Milanović.

Kazao je ad je filozofija građanskog društva, takozvane ljevice, sloboda. Diktat HDZ-ove desnice je zabrana, dodao je.

– Zabrane i diktiranje života drugima, a takva vrsta odnosa dovodi do nezadovoljstva jer se svjetski sukobi događaju zbog vrijeđanja i ponižavanja, zbog tretmana ljudi kao drugorazrednih bića. Mi to ne želimo, to imamo sada. Imamo volje i želje za boljom budućnosti. Zato je važan dobar izlazak na izbore kako bi se HDZ izgurao s vlasti. Oni sve koji nisi u HDZ-u nazivaju izdajicama, kažu da nisu domoljubi, a to je uvreda za sve; posebno za one koji nisu u nikakvoj stranci. To su uvrede. Takav način ponašanja moramo zaustaviti. Nama treba pristojnost, posebno u predsjedničkom ponašanju i ponašanju političara. Da lopovi odgovaraju, a ne da lopovi dožive zastaru i da su onda još ugledni građani, kao neki HDZ-ovci. Najveći savezi nastali na bazi novca i zarade se raspadaju; tako će se raspasti i vlast u Zagrebu. Hrvatska se ljevica neće raspasti jer nas vežu ideje da društvo mora napredovati. Ljevica u Europi je uvela besplatno školovanje. Inače bi bilo kao u Americi: ako imaš, imaš, ako slomiš nogu, ubi se, ako nemaš dobro osiguranje, tko ti je kriv, budi bolestan i gladan. Ljevica je osigurala dostupno školovanje svima i napredak, nikako ne desnica. Razmislite o svemu, dragi prijatelj. Pozdravlja vas vaš Milanče, a mrziteljima poručujem 'non pasaran', ovdje ćete polomiti jezik i shvatiti da niste čekić, a mi nismo vaše glave – dodao je Z. Milanović.

