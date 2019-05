Policija pozvala građane da ne izlaze ako ne moraju, dvije osobe ozlijeđene

Jaki, na mahove i olujni vjetar puše u Zagrebu od nedjelje navečer, na ulicama u svim dijelovima grada u ponedjeljak ujutro mnogo je polomljenih grana stabala, razbacanih kanta za smeće ili drvenih štandova, ponegdje su oštećeni semafori, intervencijske službe i vatrogasci su na terenu, a policija upozorava građane da ne izlaze van ako ne moraju.

"Zbog jakog i olujnog vjetra koji će i tijekom današnjeg dana puhati na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, preporučuje se građanima da bez potrebe ne izlaze na otvoreno. Pogotovo se to odnosi na starije osobe i djecu. Preporučujemo građanima da koriste javni prijevoz. Također pozivamo građane da ne odlaze u okolno gorje. U slučaju potrebe za pomoći, nazovite na žurni broj 112", stoji u upozorenju PUZ-a građanima Zagreba i Zagrebačke županije.

Cijelu noć udari vjetra u Zagrebu bili su oko 70 km na sat. Vatrogasci od jučer vrše intervencija po cijelom gradu i na Sljemenu zbog srušenih stabala i grana na prometnicama. Zbog srušenog drveća u prekidu je promet na Sljemenskoj cesti. Do jutros u 7 sati bilo je 140 intervencija diljem Zagreba, doznaje se od zagrebačkih vatrogasaca, a pozivi su s još 50-tak adresa.

Uslijed jakog i olujnog vjetra ozlijeđene su dvije osobe, javlja policija. Stradao je pješak na Trgu bana Josipa Jelačića i ženska osoba na koju je pala grana na Črnomercu.

Županijski centar 112 Zagreb zabilježio je 240 intervencija do 7:15 sati.

Imate fotografije nevremena? Pošaljte nam na javi@vecernji.net.

Za sav promet zatvorene su: autocesta A1 Zagreb – Split – Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak je državnim cestama DC50 i DC27 preko Gračaca, Obrovca i Karina), Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Foto: Čitatelj

Samo za osobna vozila otvoreni su: autocesta A6 Rijeka – Zagreb između čvorova Čavle i Delnice (obilazak za ostala vozila je starom cestom DC3 kroz Gorski kotar); Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Karlobaga, DC54 Maslenica – Zaton Obrovački i Paški most

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja, autocesti A7 Draga – Šmrika i lokalnoj cesti LC58107 Križišće – Kraljevic zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na dionici autoceste A7 od NP Rupa do GP Rupa vozi se uz ograničenje brzine 80 km/h zbog jakog vjetra.

Jak i olujan vjetar

Danas će u Hrvatskoj biti vjetrovito. U unutrašnjosti oblačno uz kišu, lokalno obilnu, a u gorju se ponegdje očekuje susnježica ili snijeg. Na Jadranu promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinskim pljuskovima. Vjetar umjeren do jak, ponegdje i olujan sjeverni i sjeveroistočni. Na većem dijelu Jadrana i u unutrašnjosti Dalmacije puhat će jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura, a na jugu Dalmacije umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 5 do 10, a na istoku i Jadranu uglavnom od 11 do 16°C.

Ravnateljstvo civilne zaštite @mup_rh Do 7:15 sati Županijski centar 112 Zagreb zabilježio je 240 intervencija operativnih službi. Dvije su osobe ozlijeđene uslijed jakog i olujnog vjetra (pješak na Trgu bana J.Jelačića i ženska osoba na koju je pala grana na Črnomercu). pic.twitter.com/JPh1gZGKbk — MUP-RH (@mup_rh) May 13, 2019

DHMZ je za većinu zemlje izdao narančasti meteoalarm, što znači da je vrijeme opasno zbog jakog i olujnog vjetra.

Problemi u Zagrebu

U prekidu je tramvajski promet od Trga žrtava fašizma u smjeru Borongaja, zbog vatrogasne intervencije. Zbog pada napona u tijeku je kraći zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Branimirove i Držićeve.

Foto: Čitatelj Večernjeg lista

U tijeku je normalizacija tramvajskog prometa na linijama koje prometuju Maksimirskom cestom u smjeru Dubrave i Dupca.

Autobusne linije 102, 138, 139, 140, 142,143, 227 i 232 privremeno ne prometuju zbog uklanjanja stabala s prometnice.

Vremenske neprilike usporavaju promet te autobusne linije 121, 123, 137, 208 i 223 odstupaju od reda vožnje.

Policija: Ne izlazite na otvoreno

Policija uprava zagrebačka (PUZ) u ponedjeljak je zbog jakog i olujnog vjetra na području grada Zagreba i Zagrebačke županije objavila upozorenje u kojem preporučuje građanima da bez potrebe ne izlaze na otvoreno.

"Zbog jakog i olujnog vjetra koji će i tijekom današnjeg dana puhati na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, preporučuje se građanima da bez potrebe ne izlaze na otvoreno. Pogotovo se to odnosi na starije osobe i djecu. Preporučujemo građanima da se koriste javnim prijevozom. Također pozivamo građane da ne odlaze u okolno gorje. U slučaju potrebe za pomoći nazovite na žurni broj 112", stoji u upozorenju PUZ-a građanima Zagreba i Zagrebačke županije.

Zagrebački vatrogasci javljaju kako je od jučer do ranih jutarnjih sati odrađeno 140 intervencija te da se radi na njih još 20.

Prvo odrađuju intervencije u kojima su ugroženi ljudski životi nakon čega slijeda intervencije na prometnicama.

– Olujni vjetar je tijekom cijele noći rušio stabla, a od jutra stvara poteškoće u gradskom prometu. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba i Dobrovoljna vatrogasna društva od jučer popodne odradili su više od 150 intervencija. Intervencije su se većinom odnosile na uklanjanje stabala i grana, ali je bilo i par manjih intervencija gašenja požara. Trenutačno je u tijeku dvadesetak intervencija. Na terenu su cijelu noć bile i sve dežurne ekipe Zagrebačkog holdinga – priopćio je zagrebački Ured za upravljanje u hitnim situacijama.