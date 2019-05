Stiže opasna fronta, evo za koja je područja Meteoalarm izdao upozorenja

Nakon kraćih sunčanih razdoblja, Hrvatsku ponovno očekuje pogoršanje vremena.

Prema najnovijoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u zemlji prevladavati oblačno, povremeno s kišom, a mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će biti i obilne kiše, osobito u gorju i na Jadranu. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo koje će na sjevernom dijelu okrenuti na jaku buru s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 16 i 21 °C, u gorju osjetno niža.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, DHMZ je putem Meteoalarma izdao niz upozorenja.

Foto: Meteoalarm Foto: Meteoalarm

Narančasto upozorenje

Za sjeverozapadni dio unutrašnjosti, Istru, Liku i Gorski kotar te sjeverno primorje na snazi su narančaste uzbune zbog olujnog vjetra i obilne kiše

Crveno upozorenje

Za podvelebitsko područje izdan je crveni alarm zbog orkanske bure, a u ostatku Hrvatske na snazi su žuta upozorenja zbog kiše i vjetra.

I na prognostičkom modelu ICON mogu se uočiti zaista ekstremne količine oborina koje se predviđaju u dijelovima Balkana. U samo jednom 24-satnom terminu lokalno bi moglo pasti 150 mm kiše, a ponegdje čak i više!

Nakon zahladnjenja u višem gorju valja očekivati i snijeg, dok će se temperature zraka sniziti za više od 10 °C ispod uobičajenih vrijednosti za doba godine! Što se tiče dugoročnih tendencija vremena, čini se kako će nas promjenjivo vrijeme pratiti “do daljnjega”, odnosno barem još 10-ak dana, navode u Istrametu.

Vjetrovito vrijeme očekuje nas u ponedjeljak, prognoza je DHMZ-a za sutra. U unutrašnjosti oblačno s kišom, lokalno i obilnom, a gorju ponegdje susnježica ili snijeg. Na Jadranu promjenljivo oblačno mjestimice s pljuskovima. Vjetar umjeren do jak, ponegdje i olujan sjeverni i sjeveroistočni. Na većem dijelu Jadrana i u unutrašnjosti Dalmacije jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura, a na jugu Dalmacije umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, u gorju od 2 do 6, a na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna od 5 do 10, a na istoku i Jadranu uglavnom od 11 do 16 °C.

Upozorenja i za ponedjeljak ostaju manje-više ista kao i za nedjelju, s tim da je narančasta uzbuna proširena i na Slavoniju i Baranju.

