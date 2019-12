Zatvoren dio A1: Olujni vjetar paralizirao dio Hrvatske, ostatak tjedna novi problemi

Olujni vjetar paralizirao je dio Hrvatske. Kako je izvijestio Hrvatski autoklub, zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina-DC50 i DC27), državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, Paški most, Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Samo za osobna vozila otvorena je autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar) kao i Jadrnska magistrala (DC8) između Senja i Karlobaga.

– Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a mogući su i odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila – izvjestio je HAK.

Potreškoća ima i u pomorskom prometu. U prekidu su trajektne linije Prizna-Žigljen, Stinica-Mišnjak, Sumartin-Makarska, katamaranske linije: Rab-Lun (Tovarnele)-Rijeka, Split-Hvar-Vela Luka-Ubli, Split-Vis, Split-Bol-Jelsa, Split-Hvar-Korčula (Korčula-Hvar-Split u prekidu 11.prosinca) te brodska linija Vrgada-Pakoštane-Biograd.

Zbog jake bure za danas je izdano crveno upozorenje za riječku regiju i Sjevernu Dalmaciju, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

Snažna bura i sutra će pohati u Velebitskom kanalu gdje se očekuju udari do 140 kilometara na sat, dok je za istatak Jadrana izdano narančasto upozorenje.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će biti pretežno sunačno, ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu mraz, mjestimice moguća i magla. Vjetar slab, u gorju do umjeren sjeveroistočni.

Na Jadranu jaka bura s olujnim, u početku podno Velebita i orkanskim udarima, postupno će slabjeti i poslijepodne ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na Jadranu od 3 do 8, na jugu i do 11 °C. Najviša dnevna uglavnom od 0 do 5, na Jadranu između 9 i 15 °C.

– Nakon kratkotrajnog smirivanja vremena u srijedu, već s četvrtkom stiže novo naoblačenje s oborinama, na Jadranu s kišom, a u unutrašnjosti susnježicom i snijegom. Iako količina oborine neće biti velika, tanak snježni pokrivač osim u gorju može nastati i u nekim nizinama, a svakako će biti potreban oprez u prometu zbog poledice. Dašak zime koji će neke razveseliti u doba Adventa bit će ponovno prekinut izraženom južinom u petak. Prostrana i impresivna ciklona zahvaćat će područje cijele Europe donoseći mnogim zemljama značajnije probleme, od jakog i olujnog vjetra do obilne oborine, visokih valova i sl. – priopćio je DHMZ.

VIDEO Nevrijeme - Plima poplavila šibensku rivu