Nevrijeme zahvatilo Dalmaciju, meteorolozi najavili tjedan pun promjena i u ostatku zemlje

Od juga, grmljavine i kiše, preko bure i vedrine pa sve do snijega - sve to očekuje Hrvatsku u ostatku tjedna zbog čega je i Državni hidrometeorološki zavod izdao i posebno priopćenje.

Vrijeme će pokazati različita lica, uz izmjene hladnijeg i toplijeg vremena, visokog i niskog tlaka, sunca no češće oblaka i oborina, upozorava DHMZ.

Početak tjedna u kojem nas čeka izrazito promjenjivo vrijeme obilježilo je nevrijeme u Dalmaciji.

Na automatskoj meteorloškoj postaji Makarska – Vrpolje u samo sat vremena palo je 34 litre kiše po kvadratnom metru zbog čega su se ulice našle pod vodom, dok je u Podgori bilo i tuče. Grmljavinskih pljuskova bilo je večeras i na zapadnom dijelu Kaštela i na trogirskom području, a glavnina oborina očekuje se tek u noći, javlja Dalmacija danas.

- Dolazi nam osjetno hladniji zrak pa je snijeg već zabijelio dio najvišeg gorja, a do utorka ujutro bit će ga ponegdje i u nižem gorju. No, neće dugo padati. Već tijekom utorka slijedi razvedravanje, no od srijede bi moglo biti neugodno zbog nove izraženije južine. Od četvrtka se ponovno očekuje oblačnije s kišom, obilnijom na Jadranu, osobito u petak, te povremenim pahuljama i u gorju i u nekim nizinama. Prije svega toga, sljedećih će dana biti hladnije, do srijede na Jadranu uz jaku i olujnu buru, ponegdje i s orkanskim udarima, s kojom će biti problema u prometu - prognozira Zoran Vakula za HRT.

Vrijeme sutra

Utorak će biti vrlo vjetrovit i u većini predjela ponovno hladniji pa će u višem gorju s prolaskom fronte na tlu nastati i snježni pokrivač. Za prosinac ništa neobično. I bura će jačati i proširiti se i na južni dio Jadrana. Često će biti olujna, a na mnogim mjestima bit će zabilježeni i orkanski udari pa treba računati na teškoće u prometu, kako kopnenom tako i pomorskom. Porast tlaka zraka i poboljšanje biometeoroloških prilika ipak će izmamiti i poneki osmijeh, javlja DHMZ.

Ipak, kako će dan odmicati, oblaci će napuštati naše krajeve pa će srijeda biti djelomice sunčana, a i bura će oslabjeti. No, jutro će biti hladno, u unutrašnjosti uz temperaturu većinom do -7 °C do -2 °C, a i duž obale se ne može isključiti mogućnost mraza, ponajprije u Ravnim kotarima.

VIDEO Nevrijeme na Hvaru