Okončana najdulja blokada američke vlade u povijesti: 'Kao da sam upravo proživio epizodu Seinfelda'

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u srijedu zakon kojim se okončava najdulja blokada vlade u povijesti SAD-a, nakon što je Zastupnički dom Kongresa glasao za ponovno pokretanje prekinute pomoći u hrani, isplatu stotina tisuća saveznih radnika i oživljavanje sustava kontrole zračnog prometa. Zastupnički dom pod kontrolom republikanaca usvojio je paket s 222 glasa za i 209 protiv, a Trumpova podrška uglavnom je održala njegovu stranku na okupu usprkos žestokom protivljenju demokrata, koji su ljuti jer 43-dnevna blokada, koju su pokrenuli njihovi kolege u Senatu, nije uspjela osigurati dogovor o produljenju saveznih subvencija za zdravstveno osiguranje.

Trumpov potpis na zakonu, koji je Senat odobrio ranije ovog tjedna, vratit će savezne radnike na njihova radna mjesta već od četvrtka, iako nije jasno koliko brzo će se nastaviti pune vladine usluge i operacije. Time bi se financiranje produžilo do 30. siječnja, a savezna vlada ostaje na putu da nastavi dodavati oko 1,8 bilijuna dolara godišnje svom dugu od 38 bilijuna dolara.

„Osjećam se kao da sam upravo proživio epizodu Seinfelda. Upravo smo potrošili 40 dana i još uvijek ne znam koja je bila radnja“, rekao je republikanski zastupnik David Schweikert iz Arizone, uspoređujući ponašanje zastupnika u Kongresu s nezgodama u popularnoj američkoj humorističnoj seriji iz 1990-ih.

„Stvarno sam mislio da će ovo trajati 48 sati: ljudi će dobiti svoj trenutak za ispad bijesa i vratit ćemo se poslu.“ Dodao je: „Što će se dogoditi sada kada je bijes postao politika?“

Kraj blokade daje određenu nadu da će se usluge ključne za zračni promet oporaviti do kritičnog vala putovanja za Dan zahvalnosti koji je udaljen samo dva tjedna. Obnavljanje pomoći u hrani milijunima obitelji također bi moglo osloboditi prostor u kućnim proračunima za trošenje dok sezona božićne kupovine ulazi u punu brzinu.

To također znači obnovu objavljivanja podataka o američkom gospodarstvu ključnih statističkih agencija u nadolazećim danima. Nedostatak podataka ostavio je investitore, kreatore politika i kućanstva uglavnom u neznanju o tržištu rada, inflaciji, potrošnji i gospodarskom rastu općenito. Međutim, neke praznine u podacima vjerojatno će biti trajne, a Bijela kuća kaže da izvješća o zaposlenosti i indeksu potrošačkih cijena za mjesec listopad možda nikada neće biti objavljena.

Prema procjenama mnogih ekonomista, zatvaranje je smanjilo bruto domaći proizvod za više od desetinke postotnog boda tijekom svakog od otprilike šest tjedana prekida, iako se očekuje da će se većina izgubljenog nadoknaditi u nadolazećim mjesecima.

Glasanje je održano osam dana nakon što su demokrati pobijedili na nekoliko važnih izbora za koje su mnogi u stranci smatrali da su im ojačali šanse za dobivanje produženja subvencija za zdravstveno osiguranje, koje istječu krajem godine. Iako sporazum određuje glasanje o tim subvencijama u Senatu u prosincu, predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson nije dao takvo obećanje u Zastupničkom domu.

Demokratska zastupnica Mikie Sherrill, koja je prošli tjedan izabrana za sljedeću guvernerku New Jerseyja, u svom posljednjem govoru u Zastupničkom domu prije nego što sljedeći tjedan podnese ostavku govorila je protiv zakona o financiranju, potičući svoje kolege da se suprotstave Trumpovoj administraciji.

"Kolege, nemojte dopustiti da ovo tijelo postane ceremonijalni crveni pečat administracije koja oduzima hranu djeci i ukida zdravstvenu skrb", rekla je Sherrill. "Amerikanci, ostanite jaki. Kao što kažemo u mornarici, ne napuštajte brod." Unatoč međusobnim optužbama, čini se da nijedna stranka nije ostvarila jasnu pobjedu. Anketa Reutersa/Ipsosa objavljena u srijedu pokazala je da 50 posto Amerikanaca krivi republikance za blokadu, dok 47 posto krivi demokrate.