Trumpov zahtjev za pomilovanje Netanyahua izazvao kontroverzu u Izraelu

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je skandal u Izraelu svojim pokušajem utjecaja na pravosuđe. U formalnom pismu zatražio je od izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga da pomiluje premijera Benjamina Netanyahua, koji se suočava s optužbama za korupciju. Za mnoge Izraelce ovaj potez smatra se neprihvatljivim i politički problematičnim, jer izaziva zabrinutost oko neovisnosti pravosuđa.

Trump je u srijedu službeno poslao pismo Herzogovom uredu u kojem ga poziva da "razmotri davanje pomilovanja premijeru Benjaminu Netanyahuu". U pismu je napisao: "Dok velika nacija Izrael i divan židovski narod prevladavaju teška vremena protekle tri godine, pozivam vas da date potpuno pomilovanje Benjaminu Netanyahuu."

Herzogov ured priopćio je da je predsjednik Herzog primio pismo te izrazio "duboku zahvalnost predsjedniku Trumpu", ali je naglasio kako "oni koji žele dobiti pomilovanje moraju podnijeti zahtjev u skladu s utvrđenim postupcima". U priopćenju nisu navedeni dodatni detalji.

Zahtjev Donalda Trumpa uslijedio je istog dana kada se Netanyahu pojavio pred Okružnim sudom u Tel Avivu kako bi odgovorio na optužbe za korupciju, mito i kršenje povjerenja u tri odvojena slučaja. Ukoliko bude osuđen, mogao bi se suočiti s višegodišnjom zatvorskom kaznom. Netanyahu sve optužbe kategorički odbacuje. Uz domaće suđenje, Međunarodni kazneni sud 2024. godine izdao je nalog za uhićenje Netanyahua zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti nad Palestincima u Pojasu Gaze, što dodatno komplikuje njegov pravni i politički položaj.