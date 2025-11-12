Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
Kaos u središtu Zagreba: Više od 20 maskiranih osoba potuklo se na Trgu bana Jelačića, širi se snimka
Policija se oglasila o masovnoj tučnjavi: 'Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom'
Poslušaj
Prijavi grešku
Poslao pismo Herzogovom uredu

Trumpov zahtjev za pomilovanje Netanyahua izazvao kontroverzu u Izraelu

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses the Knesset in Jerusalem
Foto: Evan Vucci/REUTERS
1/5
Autor
Hassan Haidar Diab
12.11.2025.
u 19:16

Zahtjev Donalda Trumpa uslijedio je istog dana kada se Netanyahu pojavio pred Okružnim sudom u Tel Avivu kako bi odgovorio na optužbe za korupciju, mito i kršenje povjerenja u tri odvojena slučaja.

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je skandal u Izraelu svojim pokušajem utjecaja na pravosuđe. U formalnom pismu zatražio je od izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga da pomiluje premijera Benjamina Netanyahua, koji se suočava s optužbama za korupciju. Za mnoge Izraelce ovaj potez smatra se neprihvatljivim i politički problematičnim, jer izaziva zabrinutost oko neovisnosti pravosuđa.

Trump je u srijedu službeno poslao pismo Herzogovom uredu u kojem ga poziva da "razmotri davanje pomilovanja premijeru Benjaminu Netanyahuu". U pismu je napisao: "Dok velika nacija Izrael i divan židovski narod prevladavaju teška vremena protekle tri godine, pozivam vas da date potpuno pomilovanje Benjaminu Netanyahuu."

Herzogov ured priopćio je da je predsjednik Herzog primio pismo te izrazio "duboku zahvalnost predsjedniku Trumpu", ali je naglasio kako "oni koji žele dobiti pomilovanje moraju podnijeti zahtjev u skladu s utvrđenim postupcima". U priopćenju nisu navedeni dodatni detalji.

Zahtjev Donalda Trumpa uslijedio je istog dana kada se Netanyahu pojavio pred Okružnim sudom u Tel Avivu kako bi odgovorio na optužbe za korupciju, mito i kršenje povjerenja u tri odvojena slučaja. Ukoliko bude osuđen, mogao bi se suočiti s višegodišnjom zatvorskom kaznom. Netanyahu sve optužbe kategorički odbacuje. Uz domaće suđenje, Međunarodni kazneni sud 2024. godine izdao je nalog za uhićenje Netanyahua zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti nad Palestincima u Pojasu Gaze, što dodatno komplikuje njegov pravni i politički položaj.

Ključne riječi
Donald Trump Benjamin Netanyahu SAD Izrael

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja