'POLITIČKA PODVALA'

Oglasio se Trump, ovako je komentirao nove Epsteinove dokumente

VL
Autor
Večernji.hr
12.11.2025.
u 23:22

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se nakon objave novih dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, nazvavši cijeli slučaj “političkom podvalom” kojom, prema njegovim riječima, demokrati pokušavaju skrenuti pozornost s aktualnih problema u zemlji. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je optužio demokrate za, kako kaže, “očajničko manevriranje” uoči nadolazećih političkih izazova.

“Demokrati ponovno izvlače ovu izmišljotinu jer će učiniti sve kako bi prikrili vlastite pogreške - od lošeg upravljanja zatvaranjem vlade do drugih brojnih problema. Samo bi vrlo naivan republikanac nasjeo na takvu zamku”, poručio je Trump.

U nastavku objave pozvao je republikance da ostanu usredotočeni na, kako tvrdi, posljedice postupaka demokrata. “Njihovi su postupci naše građane stajali bilijun i pol dolara i ugrozili sigurnost mnogih. Umjesto da se bavimo lažnim aferama, poput one s Epsteinom, republikanci bi se trebali koncentrirati na ponovno otvaranje zemlje i ispravljanje štete koju su demokrati nanijeli”, dodao je.

Dokumenti poznati kao Epsteinovi dosjei sadrže velik broj materijala prikupljenih tijekom kaznenih istraga protiv pokojnog financijaša Jeffreyja Epsteina. Istodobno, iz Bijele kuće poručuju kako su demokrati, objavljujući samo dio dokumenata, “namjerno iskrivili činjenice” i pokušali “neutemeljeno povezati predsjednika Trumpa s Epsteinovim slučajem”.

FOTO Ovo je pravi luksuz: Dvije kamene vile u Istri s bazenom i dvorištem kao iz bajke, a tek kako izgleda unutrašnjost...
Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
23:44 12.11.2025.

I sve to tato što je donio apsolutno ispravnu odluku kojom je antifašiste proglasio terorističkom organizacijom, i to odlukom 90 FR 46317, objavljenom u Službenom dnevnom biltenu Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Kupnja