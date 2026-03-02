Kancelar Stocker: 'Svima ćemo osigurati neku zračnu luku. Nikoga nećemo tamo ostaviti'

Vezano uz širenje sukoba na Bliskom istoku u ponedjeljak poslijepodne austrijski savezni kancelar i čelnik Narodne stranke (ÖVP) Christian Stocker obratio se je u Beču, na izvanredno sazvanoj konferenciji za novinare, austrijskoj naciji. Govorio je o pomoći austrijskim državljanima da se vrate svojim kućama, nakon što su širom Bliskog istoka obustavljeni letovi zbog američkih i izraelskih napada na Iran i širenja sukoba u regiji. Uz evakuaciju oko 18.000 zaglavljenih austrijskih državljana iz ratom zahvaćene zone oko Irana, Stocker je govorio i o energetskim problemima, kao posljedici bliskoistočnog sukoba. “Od subote doživljavamo novu eskalaciju na Bliskom istoku. Iran je ne samo prijetnja za Izrael i druge države u regiji, nego i za nas”, rekao je uvodno Stocker, napomenuvši da su njegova briga kao kancelara austrijski državljani koji se nalaze u kriznoj regiji.

“Njihova sigurnost i dobrobit su najviši prioritet”, istakao je Stocker. Naglasio je kako će Austrijanci biti stalno informirani o aktualnom razvoju situacije i mogućem odlasku iz krizne regije. Stocker je naglasio kako je austrijsk ministrica vanjskih poslova Beate Meinl Reisinger uspostavila informacijsku mrežu s diplomatskim misijama u regiji kako bi se pogođenima pomoglo napuštanje zemlje, na sve moguće načine, Ograničenja zračnog prometa ostaju i dalje stroga i zračne su luke zatvorene. Austrijanci se stoga kopnenim putem prevoze do zračnih luka koje su još uvijek otvorene - poput Muscata u Omanu - potvrdio je Stocker. “Austrijske oružane snage nalaze se također na licu mjesta u Tel Avivu, Bejrutu i zemljama Perzijskog zaljeva s timovima za kriznu podršku”, dodao je.

Uz napomenu da će daljnje evakuacije biti provedene čim to bude moguće. Stocker je obećao da će se se a evakuaciju “iskoristiti sve mogućnosti”: “Svakome ćemo ponuditi neku zračnu luku. Nikoga nećemo tamo ostaviti”. U kriznoj regiji na Bliskom istoku boravi ili se trenutno nalazi oko 18.000 austrijskih državljana. Vezano uz najavljene energetske probleme, kao posljedicu ratnih sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, austrijski kancelar je rekao kako je u Austriji “opskrba energijom osigurana”. “Mogu uvjeriti austrijski narod da smo poduzeli sve mjere opreza. Opskrba Austrije energijom je sigurna. S jedne strane, kroz strateške rezerve, a s druge strane, zato što nismo ovisni o Iranu. To nas stavlja u znatno bolji položaj od drugih zemalja u Europi”, istakao je Stocker. Također je izvijestio da je Ministarstvu gospodarstva osnovana Radna skupina za praćenje sigurnosti opskrbe energentima. Austrijski kancelar je rekao da će inflacija vjerojatno porasti zbog visokih cijena nafte.

“Nadam se da će rat biti što kraći, jer će tada utjecaj na inflaciju biti što je moguće manji”, rekao je Stocker. Uz napomenu, kako bi u suprotnom, morale biti poduzete “daljnje mjere protiv poskupljenja”. Na novinarski upit o trenutnom stupnju sigurnosti od eventualnih terorističkih napada u Austriji, Stocker je rekao da je sada na snazi 4. stupanj, što je drugi najviši stupanj opasnosti od terorizma. “U slučaju napada unutar zemlje, podigli bi na 5. stupanj opasnosti”, istakao je austrijski kancelar. “Možete biti sigurni da smo vrlo oprezni”, poručio je Stocker, dodavši da i ministar unutarnjih poslova, konzervativac (ÖVP) Gerhard Karner također ima mandat.

Policija mora osigurati posebnu zaštitu za “kritične točke” u zemlji. To uključuje i zaštitu veleposlanstava u sukobe uključenih zemalja. Vezano uz dosadašnje prosvjede Stocker je rekao da su bile mirne, ali da se pomno prate. Kancelar je također spomenuo kako se prate i pokreti izbjeglica iz kriznih područja, te da zasad nisu uočeni veliki pokreti prema Europi. Stocker je naglasio važnost sudjelovanja Austrije u projektu Sky Shield (Nebeski štit).

Pojasnio je da je on ključan za zaštitu Austrije od zračnih napada dronovima, raketama i zrakoplovima. “Trenutni događaji pokazuju da ni mi u Austriji ne živimo u vakuumu, a zasigurno ne na otoku Blaženih. Globalni događaji imaju izravan utjecaj i na nas. U ovoj situaciji, uska koordinacija i suradnja s međunarodnim partnerima su ključne”, poručio je austrijski kancelar danas popodne Austrijancima. Stocker je za srijedu sazvao sastanak austrijskog Vijeća nacionalne sigurnosti.