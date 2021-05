Vojni analitičar Ogorec: Hrvatska nije mogla dozvoliti da bude Gaza, a Srbija Izrael

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović pozdravlja vladinu odluku i izbor. Kaže da je donijeta odluka sukladna mogućnostima zemlje, jer 700 milijuna dolara koliko bi bila skuplja američka ponuda jest razlika.

"Čestitam i pilotima HRZ-a, isplatilo se zadržati borbenu sposobnost. To je za nas veliki tehnološki iskorak i izazov, ali, rekao bih, slatki izazov", kaže. Smatra da je sada najvažnije u roku od tri godine, obučiti tehničko osoblje i pilote, jer će za cijelu eskadrilu trebati preškolovati stotinjak tehničara i inženjera i 20-ak pilota. Veseli ga što je Hrvatska dugoročno riješila problem, a kada se komparira ratno zrakoplovstvo Hrvatske i Srbije i usporede Rafali i MiG-ovi 29, veseli ga što je Hrvatska stekla stratešku prednost.

Josip Štimac, bivši zapovjednik HRZ-a, smatra da je Hrvatska napravila sigurno najbolji izbor, ne krije oduševljenje i pita se - je li to java ili san. Možda će SAD biti malo nezadovoljan, no oni, smatra, nisu niti bili previše zainteresirani da HRZ ima tu sposobnost. Smatra da su naši borbeni piloti odlični i da neće biti problem njihov prelazak na avione 4,5 generacije. Rafal je svakako lakši avion što se savladavanje tehnike letenja tiče od MiG-a 21. Naravno, potrebno je naučiti brojne elektronske sustave, no "mladi će i to savladati".

VIDEO Čudesni Francuz gotovo je nevidljiv i 'razgovara' s pilotom

S obzirom da Rafale ima moćni taktički radijus, te dva motora, koji omogućavaju nadzor kompletne zemlje i morskog prostora, smatra da eskadrila može biti na zagrebačkom Plesu.

Marinko Ogorec, vojni analitičar, drži da je za Hrvatsku nabavka priuštiva, jer sigurnost nema cijenu. Hrvatska je bila na prekretnici i nikako nije smjela dopustiti da ona bude na nekom eventualnom odmjeravanju snaga Gaza, a Srbija Izrael.

"Vidjeli smo što znači ne imati ratnu avijaciju, te se lekcije sjećamo s početaka Domovinskog rata", kaže.