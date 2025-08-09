Naši Portali
USUSRET SASTANKU NA ALJASCI

Oglasio se Zelenski, oštro odgovorio Putinu i Trumpu: 'Nema razgovora o teritoriju'

09.08.2025.
10:32

Ukrajinski predsjednik posebno je upozorio na opasnost dogovora koji se sklapaju bez sudjelovanja Ukrajine, nazivajući ih "mrtvim odlukama" koje neće donijeti pravi mir.

Na Aljasci je dogovoren sastanak između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjenika Vladimira Putina, zakazan za 15. kolovoza, a ova vijest odmah je izazvala snažnu reakciju iz Kijeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jasno je poručio da nikakvi teritorijalni ustupci Rusiji nisu prihvatljivi i da je suverenitet Ukrajine neupitan.

Zelenski je u svojoj izjavi naglasio da je odgovor na teritorijalna pitanja jasno definiran ukrajinskim Ustavom te da neće biti odstupanja od toga. "Ukrajinci neće pokloniti svoju zemlju okupatoru", poručio je, piše Pravda.

Iako je istaknuo spremnost Ukrajine na stvarne i konkretne korake ka miru, Zelenski je naglasio da to mora biti dostojanstven mir, pod jasnim uvjetima. "Rat mora biti okončan i Rusija ga mora zaustaviti. To je Rusija započela, a sada ga razvuče, ignorirajući sve rokove. To je pravi problem", rekao je.

Ukrajinski predsjednik posebno je upozorio na opasnost dogovora koji se sklapaju bez sudjelovanja Ukrajine, nazivajući ih "mrtvim odlukama" koje neće donijeti pravi mir. Ipak, izrazio je spremnost na suradnju s Trumpom i drugim međunarodnim partnerima u cilju postizanja trajnog i stabilnog rješenja koje neće biti podložno ruskim interesima.

Podsjetimo, Donald Trump je u petak tijekom brifinga u Bijeloj kući izjavio da bi mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine mogao uključivati "neke razmjene teritorija", što je odmah izazvalo pažnju i kritike u Ukrajin

Ključne riječi
rat u Ukrajini SAD Rusija Volodimir Zelenski

DU
DugouhiDuško
11:13 09.08.2025.

Rješenje je Ukrajince koji ne žele da se bore pustiti iz vojske a one koji žele naoružati pa nek ratuju do besvijesti i još ove ratnike što se kriju iza tipkovnice poslati kao elitne ratnike i eto pobjede.

DI
DinkoD
11:18 09.08.2025.

Što će reći Plenković i kako će hrvatskim građanima objasniti trošak milijune eura na kijevski režim?

CH
Chupahabra
11:30 09.08.2025.

Mali komičar je sve smješniji.

