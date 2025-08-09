Što Putin želi dobiti na sastanku s Trumpom? Procurio prijedlog, plan ima dvije faze

Američki predsjednik Donald Trump u petak je objavio da će se 15. kolovoza na Aljasci osobno sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o mogućem prekidu rata u Ukrajini. Trump je ovu dugo očekivanu vijest podijelio na društvenim mrežama, navodeći kako su pregovaračke strane, uključujući i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, blizu sporazuma o prekidu vatre koji bi mogao okončati sukob koji traje više od tri godine.

Prema izvještaju The Wall Street Journala, koji prenosi Kyiv Independent, ruski predsjednik Vladimir Putin predstavio je opsežan prijedlog za prekid vatre tijekom sastanka s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom. Putin je ponudio obustavu vatre u zamjenu za predaju istočnih ukrajinskih regija Rusiji. Unatoč tvrdnjama Donalda Trumpa da pregovori između Witkoffa i Putina nisu predstavljali značajan napredak u mirovnim razgovorima, Trump je ipak najavio da će se 15. kolovoza sastati s Putinom u svojem prvom izravnom susretu.

Prema informacijama europskih dužnosnika koji su pratili razgovore Witkoffa, Putin je rekao da bi Rusija pristala na potpuni prekid vatre ako Kijev povuče svoje snage iz Donjecke oblasti, čime bi Moskva dobila potpunu kontrolu nad Donjeckom, Luhanskom oblašću, kao i Krimom, navodi WSJ. Europski dužnosnici koji su upoznati s prijedlogom izrazili su ozbiljne sumnje u njegovu provedivost, zabrinuti da Putin koristi pregovore kao sredstvo za izbjegavanje sekundarnih sankcija koje predlaže američki predsjednik Trump. Dodatni problem za njih predstavljala je nejasnoća oko teritorija djelomično pod ruskom kontrolom u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti — uz nejasne informacije hoće li se bojišnica zamrznuti na sadašnjoj liniji ili će doći do povlačenja ruskih snaga u regiji.

Putinov prijedlog, prema WSJ-u, sadrži dvije faze. Prva bi podrazumijevala povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecka i zamrzavanje bojišnice, dok bi se u drugoj fazi Trump i Putin dogovorili o konačnom mirovnom planu koji bi kasnije pregovarao ukrajinski predsjednik Zelenski. Trenutno Ukrajina kontrolira sjeverne dijelove Zaporoške i Hersonske oblasti, kao i dio Donjecke oblasti. U zadnje vrijeme SAD javno razmatra mogućnost teritorijalne razmjene kao dio mirovnog rješenja. Trump je na konferenciji za novinare 8. kolovoza izjavio da bi mirovni sporazum između Moskve i Kijeva vjerojatno uključivao "neku razmjenu teritorija."

"Radi se o teritorijima oko kojih se vodi rat već tri i pol godine... Pa gledamo to, ali pokušavamo nešto i vratiti," rekao je Trump dodajući: "Bit će nekih razmjena teritorija, to je složeno. Dobit ćemo nešto natrag, nešto ćemo zamijeniti. Bit će to razmjena na obostranu korist." Trump nije precizirao što podrazumijeva pod "razmjenom." Rusija je 2022. godine službeno anektirala četiri regije koje su djelomično pod njezinom kontrolom nakon priređenih referenduma.

Povećavajući pritisak za postizanje mirovnog dogovora, Trump je rekao da će Zelenski "morati biti spreman potpisati nešto," ne navodeći pritom konkretne uvjete sporazuma. Prema izvještaju Bloomberga od 8. kolovoza, američki i ruski dužnosnici rade na teritorijalnom dogovoru koji bi zamrznuo sukob i postavio temelje za prekid vatre te tehničke pregovore o konačnom mirovnom sporazumu.

Kijev i Moskva do sada su održali tri kruga pregovora o okončanju rata, no nijedan nije doveo do prekida neprijateljstava. Zelenski je ranije ovog tjedna izrazio spremnost za sudjelovanje u pregovorima, no još nije jasno hoće li se pojaviti na sastanku na Aljasci. Predsjednički ured Ukrajine zasad nije javno komentirao prijedlog. Jedan ukrajinski dužnosnik koji je sudjelovao u razgovoru s Witkoffom izjavio je za WSJ da Kijev nije protiv prijedloga, ali da je prekid vatre preduvjet za daljnje korake.

Rusija je javno iznosila maksimalističke zahtjeve za završetak rata u Ukrajini, tražeći da Kijev odustane od članstva u NATO-u i povuče svoje snage iz svih četiri regije kao uvjet za mir. Takav zahtjev uključivao bi predaju nekoliko velikih gradova koji su još uvijek pod kontrolom Ukrajine.

Posljednji put Aljaska je bila domaćin diplomatskog okupljanja s visokim ulozima u ožujku 2021., kada su se visoki dužnosnici administracije bivšeg demokratskog predsjednika Joea Bidena sastali s visokim kineskim dužnosnicima u Anchorageu. Okupljanje Bidenovog glavnog diplomata Antonyja Blinkena i njegovog kineskog kolege Yang Jiechija brzo se pretvorilo u zapanjujući javni sukob pred kamerama, pri čemu su obje strane oštro kritizirale politiku druge strane, što je odražavalo visoku napetost u bilateralnim odnosima.