Razotkriven Putinov tajni život: U omiljenom striptiz klubu održavao je sastanke, a bivšu suprugu varao je u državnom stanu

Neka od najosjetljivijih područja privatnog života Vladimira Putina - i kako su ona isprepletena s ruskom političkom poviješću - opisana su u novoj knjizi dvojice najboljih ruskih istraživačkih novinara, Romana Badanina i Mihaila Rubina. Knjiga pod nazivom "Car in propria persona" (latinski za „sam car“) suprotstavlja službenu sliku ruskog predsjednika, koji je sada u 26. godini na vlasti, kao vodećeg branitelja tradicionalnih vrijednosti protiv zapadne dekadencije, sa stvarnošću njegova privatnog života - gdje vladaju izvanbračne afere, nepotizam i veze s organiziranim kriminalom.