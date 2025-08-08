Naši Portali
NOVA KNJIGA O RUSKOM VOĐI

Razotkriven Putinov tajni život: U omiljenom striptiz klubu održavao je sastanke, a bivšu suprugu varao je u državnom stanu

Autor
Danijel Prerad
08.08.2025.
u 19:16

Nova knjiga otkriva šokantne detalje o Putinovim aferama, vezama s mafijom i manipulacijama moći iza kulisa Kremlja

Neka od najosjetljivijih područja privatnog života Vladimira Putina - i kako su ona isprepletena s ruskom političkom poviješću - opisana su u novoj knjizi dvojice najboljih ruskih istraživačkih novinara, Romana Badanina i Mihaila Rubina. Knjiga pod nazivom "Car in propria persona" (latinski za „sam car“) suprotstavlja službenu sliku ruskog predsjednika, koji je sada u 26. godini na vlasti, kao vodećeg branitelja tradicionalnih vrijednosti protiv zapadne dekadencije, sa stvarnošću njegova privatnog života - gdje vladaju izvanbračne afere, nepotizam i veze s organiziranim kriminalom.

Ključne riječi
Rusija Vladimir Putin

Komentara 9

Pogledaj Sve
AU
autotunepickice
20:23 08.08.2025.

Diktatori u 21 stoljeću muljaju milijarde ljudi. Presmješno

JU
JustinCase
20:34 08.08.2025.

Ovo kao da je prepisano iz Informatora. Jadnije ne moze...

AN
Antonio1952
20:35 08.08.2025.

Je li ovo rusko - srbski portal?

