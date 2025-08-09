Sve dogovoreno: Povijesni sastanak Trumpa i Putina zakazan, potvrđen i datum

Američki predsjednik Donald Trump u petak je na svojoj društvenoj mreži Truth objavio da će se njegov "dugoočekivani sastanak" s ruskim kolegom Vladimirom Putinom održati 15. kolovoza u sjeverozapadnoj američkoj saveznoj državi Aljasci. Američki predsjednik, koji je više puta obećao okončanje rata u Ukrajini, posljednjih je mjeseci nekoliko puta telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom, ali ga nije vidio osobno otkako se vratio u Bijelu kuću.

Očekuje se da će glavna tema sastanka biti okončanje rata u Ukrajini. Od povratka u Bijelu kuću u siječnju Donald Trump je prionuo popravljanju odnosa s Rusijom, nastojeći okončati taj rat, premda je u svojim javnim komentarima oscilirao između divljenja i oštre kritike upućene Putinu. Trumpova objava na Truthu uslijedila je nakon što je rekao da su strane, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, blizu sporazuma o prekidu vatre koji bi mogao riješiti trogodišnji sukob.

Obraćajući se novinarima u petak u Bijeloj kući, Trump je sugerirao da bi sporazum uključivao određenu razmjenu teritorija. "Bit će određene razmjene teritorija na dobrobit obje strane", rekao je Trump. Usred sve veće frustriranosti zbog toga što Putin odbija obustaviti rusku vojnu ofenzivu, Trump je zaprijetio da od petka uvodi nove sankcije protiv Moskve, kao i protiv zemalja koje kupuju robu iz njezina izvoza, osim ako ruski čelnik ne pristane prekinuti tri i pol godine dug sukob s Ukrajinom. Posebni Trumpov izaslanik Steve Witkoff u srijedu je u Moskvi u sklopu trodnevnog posjeta razgovarao s Putinom. Obje su strane razgovore ocijenile konstruktivnima.

Kremlj je u subotu službeno potvrdio da će se ruski predsjednik Vladimir Putin sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci u petak, 15. kolovoza, nazivajući odabir lokacije “potpuno logičnim”.

– Američka strana upravo je objavila dogovor o organizaciji sastanka ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci. Rusija i SAD su susjedi, zemlje koje dijeli tek Beringov tjesnac, pa se čini sasvim prirodnim da naša delegacija jednostavno preleti i da se tako važan i dugo očekivani summit održi upravo ondje – izjavio je diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov, prenosi agencija RIA.