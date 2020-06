Oglasio se napadnuti SDP-ovac: Hvala Vam svima do neba i nazad. Idemo do pobjede

Saborski zastupnik SDP-a Domagoj Hajduković kojeg je napao Tomislav Mikulin oglasio se na Twitteru i svima zahvalio na potpori.

"Volio bih svima osobno zahvaliti na potpori ali toliko vas je da bi mi za to trebalo nekoliko dana. Hvala Vam svima do neba i nazad, puno mi to znači. Nastavljam nikad uvjereniji da su promjene potrebne i moguće. Idemo do pobjede!", napisao je na Twitteru.

Podsjetimo Tomislav Mikulin (26), osumnjičen je za napad na stranačkog kolegu i prijatelja, saborskog zastupnika SDP-a Domagoja Hajdukovića, a nakon što je ispitan u Državnom odvjetništvu u Osijeku pušten je da se brani sa slobode.

Kazneno je prijavljen, podsjetimo, za nanošenje tjelesne ozljede te obiteljsko nasilje, a posljedica je to njegova prvo verbalnog, a potom i fizičkog nasrtanja na Hajdukovića, i to na ulici u Osijeku u nedjelju oko 17.30 sati. SDP ga je izbacio iz stranke.