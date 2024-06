Oglasila se policija o užasu kod Šibenika: Mladić (23) naletio na radnike HAC-a koji su pomagali ljudima nakon nesreće

​Šibensko-kninska policija oglasila se u poslijepodnevnim satima o nesrećama koje su se jutros dogodile na autocesti A1 nešto prije 10 sati. Podsjetimo, na dvojicu radnika HAC-a koji su pomagali unesrećenom čovjeku nakon nesreće naletio je automobil te ih teško ozlijedio.

Do prve nesreće došlo je oko 9.45 sati, kada je 43-godišnjak teretnim automobilom splitskih registarskih oznaka, s kojim su se u nalazili 73-godišnjak i maloljetnik, izgubio nadzor nad vozilom zbog prebrze vožnje te skliskog kolnika, te sletio na kameno-travnatu površinu, prevrnuo se i udario u zaštitnu ogradu.

''U Općoj bolnici u Šibeniku maloljetniku su okvalificirane lakše tjelesne ozljede. Poradi počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozača biti će podnesen obavezni prekršajni nalog'', javlja policija.



Do druge nesreće došlo je pet minuta nakon, i to jer je 23-godišnjak upravljajući osobnim automobilom njemačkih nacionalnih oznaka, dolaskom do čvora Pirovac gdje se dogodila ranija prometna nesreća, nije prilagodio brzinu kretanja vozila vidljivosti, te stanju kolnika i atmosferskih prilika, kao i uvjetima na cesti, javlja policija, uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem vozila pri čemu dolazi do zanošenja i izlijetanja vozila na kameno-travnatu površinu oko 1,20 metara ispod razine kolnika.

''U nekontroliranom kretanju vozila, 23-godišnjak vozilom udara u dvojicu pješaka-djelatnike hrvatskih autocesta za vrijeme službe te 73-godišnjaka koji je kao putnik sudjelovao u prethodnoj prometnoj nesreći, nakon čega vozilom udara u teretni automobil splitskih registarskih oznaka'', objavili su.

U Općoj bolnici u Šibeniku dvojici djelatnika HAC-a i 73-godišnjaku okvalificirane su teške tjelesne ozljede, te su zadržani na bolničkom liječenju. Zbog Izazivanja prometne nesreće protiv 23-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.