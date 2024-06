Auto od 1500 konja ozlijedio sedmero gledatelja: 'Proizveden je u ozbiljnoj radioni, nije za cestu'

Na prostoru Sportskog aerodroma Čepin-Osijek u Osijeku u nedjelju oko 15:20, za vrijeme održavanja "Osijek street race showa", 44-godišnji sudionik utrke upravljao je osobnim automobilom, koji se u jednom trenutku zanio i udario u metalnu zaštitnu ogradu i improviziranu tribinu s gledateljima.

Zbog zadobivenih ozljeda sedam gledatelja prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je utvrđeno da ih je četvero lakše, a troje teže ozlijeđeno. Nakon pružene liječničke pomoći svi su pušteni na kućnu njegu. Vozač osobnog automobila nije bio pod utjecajem alkohola. "Nastavljamo s prikupljanjem svih relevantnih činjenica s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti opisanog događaja", priopćila je osječko-baranjska policija.

Nesreću u Osijeku je za HRT komentirao predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza Robert Markt. Ustvrdio je da ne možemo znati što je uzrok nesreće dok traje policijska istraga, ali se osvrnuo na ono što je vidio na snimci. - Zasad ne možemo znati što je točan razlog. Prema onome što se vidjelo na snimkama, pokazuje se da je došlo do greške u prijenosu snage. Jedna strana prenosila je snagu na kotače, dok je druga ostala blokirana, što je dovelo do okretanja i zanošenja automobila, rekao je.



Istaknuo je da je organizator utrke ispoštovao sva pravila koja su propisana pravilnicima. - Utrka je bila u organizaciji Autokluba "Slavonija" po 31. put. Znači, iskustvo postoji, pridržavali su se svih pravila. Kao što ste mogli vidjeti, u prvih 200-tinjak metara smješteni su gledatelji iz razloga što su tu brzine manje, kazao je.

- U pitanju je naš najtrofejniji vozač s možda, usudio bih se reći, najkvalitetnijim automobilom i njemu se dogodila takva greška. Zanima nas izvješće policije, kako bismo mogli, ako je potrebno, promijeniti pravilnike o sigurnosti koji postoje. Nije nam u cilju da se događaju ovakve scene, dodao je.

Govoreći o tome koji automobili mogu sudjelovati na takvim utrkama i koji su uvjeti, Markt je istaknuo da je jedan dio automobila prerađen (pro klasa), a ostali mogu prometovati ulicama (street race). - Street race utrke nastale su kao ulična supkultura. One su prije osam godina ušle u sustav Hrvatskog auto i karting saveza. Na ovoj utrci, od 204 automobila koji su bili prijavljeni, 40 ih je sudjelovalo u Prvenstvu Hrvatske. To je bila "pro klasa", a ostali su bili "street race", što znači da se ljudi s ceste sa svojim vozilima mogu priključiti na te utrke, rekao je.



- To je iznimno važna stvar, jer upravo je to ulazna disciplina i pravi način da ljudi krenu u to, nastavio je. - Konkretno, govoreći o ovom automobilu, proizveden je u jednoj ozbiljnoj radionici. To nije vozilo koje se vozi po cesti. Sva vozila koja su takmičarska vozila moraju imati knjižicu vozila u kojoj su evidentirane te promjene, dodao je.

- U slučaju ovog automobila, to je vrhunski automobil koji je, u konačnici, prije nekoliko godina na Hockenheimu pobijedio u europskoj konkurenciji. Prema onom što mi je rekao vlasnik radionice, snaga automobila je oko 1500 konjskih snaga. Tu je potrebno napraviti pripremu starta kako se ne bi dogodilo ovo što se dogodilo. Potrebno je zagrijati gume, pojasnio je.



Markt je naglasio da Savez želi saznati rezultate policijske istrage kako bi eventualno promijenili pravilnike gdje je potrebno. - Kada god se dogodi incident ovakvog tipa, moramo razmišljati ne samo o tome jesmo li ispunili sve što je propisano, nego je li potrebno izmijeniti pravilnike. To je nešto o čemu sam razgovarao s predsjednikom Odbora za autosportove u našem savezu, gdje ćemo morati napraviti internu analizu da se vidi što možemo učiniti bolje, zaključio je.

