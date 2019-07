'Odustanite od digitalnog poreza ili slijede carine'

Tehnološki giganti, platite svoje obveze!, poručio je francuski parlament novim zakonom kojim su oporezovane velike tvrtke koje posluju uglavnom na internetu. Kako Europska unija i Francuska smatraju, a u tomu ih podržavaju i neka istraživanja, poduzeća koja posluju većinom na taj način mnogo lakše izbjegavaju plaćanje poreza nego uobičajena poduzeća pa vlada u Parizu uvodi porez na prodaju od tri posto za sve velike tehnološke kompanije.

Tomu se protivi Washington jer velika je većina tih tvrtki iz SAD-a, a vlada Donalda Trumpa posegnula je za klasičnom prijetnjom u svom repertoaru: ukoliko Pariz ne odustane od tog poreza, Amerika će na uvoz iz te zemlje udariti carine.

“Nepravedno i neučinkovito”

Europska komisija procjenjuje da tvrtke koje posluju u EU prosječno plaćaju 23 posto poreza na dobit, dok za digitalne kompanije to iznosi između 8 i 9 posto. Tim je kompanijama mnogo lakše seliti svoju dobit iz zemlje u zemlju.

– To je potpuno nepravedno i neučinkovito. Kako ćemo financirati naše potrebe za okoliš, naše škole, domove zdravlja, bolnice ili fakultete ako ta poduzeća ne oporezujemo jednako kao i drugu robu i usluge – rekao je francuski premijer Bruno Le Maire.

Francuske vlasti, koje su se dosad na čelu s predsjednikom Emmanuelom Macronom pokazale spremnima usprotiviti se diktatu SAD-a, već dulje vrijeme razmišljaju o ovom porezu, a u četvrtak je gornji dom parlamenta konačno donio zakon. Macron bi ga trebao potpisati za dva tjedna kada bi on trebao početi važiti. Oporezovat će se s tri posto prodaja svih digitalnih tvrtki koje godišnje uprihode više od 750 milijuna eura, od kojih je najmanje 25 milijuna ostvareno u Francuskoj. Porez će se udariti retrospektivno, i na prodaju u 2019. te se očekuje da će država uprihoditi oko 400 milijuna eura godišnje.

Na popisu tvrtki koje bi trebale plaćati porez, i zbog kojih je on zapravo i uveden, nalaze se Alphabet (vlasnik Googlea), Apple, Amazon, Facebook i Microsoft. No, na udar će doći još neke druge tvrtke, i to iz Kine, Njemačke, Ujedinjene Kraljevine...

Bruxelles također već dulje vrijeme želi oporezovati digitalne tvrtke koje ne otvaraju sjedišta u zemljama članicama, ali vrlo dobro posluju u njima zbog interneta. No, EU se nije uspio dogovoriti. Zbog toga je Francuska odlučila da neće čekati ostale članice Unije te će sama uvesti taj porez. Pariz je pritom rekao da će porez ukinuti kada se on uvede na europskoj razini.

Na potez Francuske reagirala je i američka vlada, i to preko glavnog pregovarača o trgovini Bijele kuće, Roberta Lighthizera. On je rekao da SAD otvara istragu o francuskom porezu koja bi trebala pokazati ponaša li se francuska vlada diskriminatorno protiv američkih poduzeća. Ukoliko SAD procijeni da je to tako, uvest će carine na uvoz iz Francuske. Pritom valja reći da je američka administracija dosad pokazala da druge zemlje njihove prijetnje carinama moraju shvatiti ozbiljno jer Washington najčešće ne puca iz prazne puške.

Francuska je sama

Premijer Le Maire odgovorio je Amerikancima da je njegova zemlja suverena te da “sama odlučuje o svojim poreznim pravilima”.

– Želim pritom reći našim američkim prijateljima da bi ovo trebali shvatiti kao poticaj za čim brže zajedničko donošenje pravila o međunarodnom oporezovanju digitalnih usluga – rekao je predsjednik francuske vlade.

New York Times jučer je izvijestio da američka vlada zaista iza kulisa pokušava ubrzati pregovora o sklapanju međunarodnih ugovora o oporezivanju digitalnih kompanija.

Nedavno je i britanska vlada opisala svoj plan prema kojem bi uvela porez od 2 posto na prihode digitalnih kompanija. Dodatan pritisak na multinacionalne kompanije jedne velike zemlje pomogao bi i Francuskoj jer Pariz u ovom trenutku funkcionira kao samostalan igrač, izvan europskih pravila.

“Digitalni porez rizik je za Francusku jer zemlja je izolirana”, piše u komentaru BBC te dodaje da se zemlja nada ili da će druge države uvesti slične poreze ili da će se sklopiti međunarodni sporazum. U suprotnom, Francuska, a i cijeli svijet mogli bi izgubiti novom rundom omiljenog oružja Donalda Trumpa, carinama.