Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
MOGU UZROKOVATI NOVE PANDEMIJE

Odmrznuli mikrobe stare 40.000 godina pa otkrili nešto što ih je preplašilo: Imaju zabrinjavajuće sposobnosti

Berlin: Mikrobiologija na Max-Planck-Institutu
Wolfgang Kumm/DPA
VL
Autor
Vecernji.hr
05.10.2025.
u 14:51

Čim su se oživjeli, mikrobi su počeli stvarati biofilmove, slojeve mikroorganizama koji se teško uklanjaju, a također su počeli otpuštati CO2, plin koji pogoršava globalno zagrijavanje

Znanstvenici sa Sveučilišta Colorado Boulder napravili su nevjerojatno otkriće – uspjeli su oživjeti mikroorganizme zamrznute u permafrostu Aljaske prije čak 40.000 godina. Iako su ti mikrobi bili zamrznuti u tlu koje sadrži zemlju, led i stijene, nakon što su ih odmrznuli, pokazali su zabrinjavajuće sposobnosti – počeli su formirati kolonije i oslobađati opasne stakleničke plinove, poput ugljičnog dioksida (CO2).

Permafrost je zamrznuto tlo koje se nalazi ispod velikih dijelova sjeverne hemisfere, a njegova otapanja mogu imati ozbiljne posljedice. Iako su mikrobi u početku bili neaktivni, nakon nekoliko mjeseci počeli su se ponovno buditi, što bi moglo biti uzrok za ozbiljnu zabrinutost. S obzirom na to da otapanje permafrostu može osloboditi i druge patogene, postoji opasnost da bi to moglo pokrenuti novu pandemiju, piše Daily Mail. 

Dr. Tristan Caro, jedan od autora studije, upozorio je da „ovi mikrobi nisu mrtvi uzorci“. Naime, čim su se oživjeli, mikrobi su počeli stvarati biofilmove, slojeve mikroorganizama koji se teško uklanjaju, a također su počeli otpuštati CO2, plin koji pogoršava globalno zagrijavanje.

Znanstvenici su proveli eksperiment na Aljasci, gdje su iz permafrostu iskopali uzorke stari nekoliko tisuća do desetke tisuća godina. Tih je nekoliko mjeseci odmrzavanja dovoljno bilo da mikrobi počnu aktivno oblikovati nove kolonije, što bi moglo izazvati velike promjene u okolišu. Iako je prvobitno bilo postavljeno pitanje o potencijalnoj opasnosti od zaraze, znanstvenici ističu da mikrobi vjerojatno nisu opasni za ljude, ali bi se njihovo širenje moglo odraziti na okoliš i zdravlje.

Osim što je zabrinjavajuće što bi ovi mikrobi mogli osloboditi patogene, postoji i opasnost da odmrzavanje permafrostu može osloboditi ogromne količine metana, još snažnijeg stakleničkog plina. U budućnosti bi dugotrajna otapanja mogla dovesti do velikih klimatskih promjena, ali i do izbijanja novih bolesti. Također, iako su znanstvenici uvjereni da mikrobi neće moći odmah zaraziti ljude, postoji zabrinutost da bi mogli doći u kontakt s divljim životinjama koje bi ih zatim prenijele na čovjeka.

Ova istraživanja još jednom upozoravaju na prijetnje koje klimatske promjene mogu donijeti. U svjetlu ovih otkrića, znanstvenici ističu da bi Arktik mogao postati nova „plodno tlo“ za nove pandemije, jer se virusi i bakterije iz permafrostu sve brže oslobađaju uslijed globalnog zagrijavanja.

Ako klimatske promjene nastave s ubrzanim tempom, mikrobi iz permafrosta mogli bi postati sve aktivniji, a to znači da bi mogli osloboditi ogromne količine stakleničkih plinova i potencijalno izazvati nove prijetnje za zdravlje ljudi. Stoga, klimatske promjene i otapanje permafrostu ne predstavljaju samo prijetnju za okoliš, već i ozbiljnu zdravstvenu prijetnju koja bi mogla oblikovati našu budućnost.

Ključne riječi
permafrost znanstvenici mikroorganizmi mikrobi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još