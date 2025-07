Znanstvenici konačno otkrili uzrok misterioznog pulsa iz svemira: Evo što je prošlog lipnja iznenadilo Australce

Ponekad znanstvenici uhvate tajanstvene signale iz dubokog svemira koji zbunjuju čak i najiskusnije istraživače. Ti neobični pulsevi i signali dugo vremena ostaju zagonetka, dok stručnjaci ne ulože godine proučavanja i istraživanja da bi otkrili njihovo pravo značenje i porijeklo. Tako su znanstvenici konačno otkrili što je uzrokovalo vrlo glasne prijenose iz svemira nakon cijele godine istraživanja uzroka, piše LADbible. Iako biste mogli odmah pomisliti da je to povezano s izvanzemaljcima, NLO-ima ili čak nekom naprednom tehnologijom koju je stvorio obližnji planet, ništa od navedenog nije točno. Zapravo, uzrok je malo bliži nego što mislimo.

Prema novoj studiji, brzi radio signal (Fast Radio Burst - FRB) detektiran je prošlog lipnja na naprednom radio teleskopu smješten u Australiji i taj je signal bio mnogo jači od bilo kojeg drugog signala koji dolazi iz svemira. Zbog neobičnosti signala, znanstvenici su odlučili pratiti njegov izvor da bi točno utvrdili odakle dolazi, a neki su čak sumnjali da bi mogao potjecati od crne rupe. Srećom, to nije bio slučaj, iako većina brzih radio signala dolazi iz dubokog svemira gdje bi crna rupa imala smisla.

Ispostavilo se da je signal dolazio sa starog, već dugo neaktivnog NASA-inog satelita nazvanog Relay 2. Znanstvenici su objavili da je, zbog blizine Zemlji, signal bio toliko jak, te je da, sada kada znamo da se ne radi ni o čemu neobičnom, panika oko signala jenjava. Satelit Relay 2 lansirala je NASA 1964. godine, no nakon manje od godine dana kvar je ostavio satelit zaglavljenim u Zemljinoj orbiti.

Danas je to svemirski otpad koji se postupno raspada kako prolaze desetljeća. Iako je do sada bio tih, istraživački tim je rekao da to nije pokazatelj da se odjednom sam popravio, već da bi to moglo biti zbog nakupljanja statičkog elektriciteta koji je proključao i ispustio impuls energije iznad Zemlje. Studija je nadalje napomenula da je uzrok impulsa mogao biti udar malog komada svemirske stijene, poznatog kao mikrometeoroid.

To može biti veličine između milimetara ili mikrometara, što je moglo uzrokovati oslobađanje oblaka plazme, pojačavajući signal. No, iako je misterij riješen, ovo nije prvi put da je puls svemirskog zvuka ostavio znanstvenike zbunjenima. Devet dana u rujnu 2023. seizmički signal trajao je 90 sekundi, a zatim se mjesec dana kasnije ponovio.

Srećom, Sveučilište u Oxfordu shvatilo je što se zapravo dogodilo. U priopćenju su objasnili da se radilo o nekoliko 'mega-tsunamija' izazvanih zagrijavanjem ledenjaka, što je potom izazvalo klizišta u blizini fjorda Dickson na istočnom djelu Grenlanda. Ti tsunamiji su se zaglavili u fjordu i pokrenuli signale.