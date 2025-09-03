Novo znanstveno otkriće: Evo zašto komarci neke ljude s posebnim guštom odabiru za metu

Ako ste se oduvijek pitali zašto vas komarci redovito 'biraju' za svoju žrtvu, čini se kako znanost konačno nudi objašnjenje za taj fenomen. Naime, zanimljiva je činjenica da komarci neke ljude češće napadaju nego druge. Znanstvenici koji su godinama istraživali ovaj fenomen otkrili su da komarci zaista ne ubadaju bilo koga. Oni ciljaju određene ljude i zato neki ostaju netaknuti, dok drugi završavaju prekriveni crvenim ubodima koji obično jako svrbe. Osim što su iritantni, ubodi mogu biti i opasni jer komarci prenose bolesti, piše LAD Bible.

Profesor entomologije Jonathan F. Day nedavno je iznio svoju pretpostavku o tome zašto su neki ljudi magnet za komarce. 'Veća količina CO₂ koju proizvodite, ako imate brži metabolizam, zbog genetike ili drugih faktora, povećava privlačnost', pojasnio je. Što ga više ispuštate, to ste zanimljiviji ovim člankonošcima. Dodao je da i mliječna kiselina, koja uzrokuje grčeve u mišićima, također može biti okidač.

Također, komarci češće ciljaju ljude u tamnoj odjeći jer se 'istaknu na horizontu', dok svijetle boje manje privlače pažnju. 'Način odijevanja je važan', naglašava Day. Toplina tijela još je jedan važan signal, a stručnjaci kažu da su posebno ranjivi oni koji vježbaju, piju alkohol, trudnice i osobe s viškom kilograma.

Uz sve to, postoji i još jedan mogući faktor, a to je krvna grupa. Znanstvenici smatraju da komarci mogu osjetiti različite antigene na površini crvenih krvnih stanica. Osobe s krvnom grupom 0 izlučuju H antigen, koji se komarcima posebno sviđa. Brojna istraživanja od 1974., preko 2004., pa do 2019. pokazala su da najčešće biraju upravo tu krvnu grupu.

Ipak, tvrtka Pfizer ističe da je ovo pitanje kontroverzno. Odvojena istraživanja pokazuju kontradiktorne rezultate i naglašavaju da je vjerojatnije da presudnu ulogu imaju mirisi kože i mikrobiota, a ne krvna grupa. Drugim riječima, ako imate krvnu grupu 0, možda ste u nepovoljnoj poziciji, ali na to koliko će vas komarci napadati utječe cijeli niz faktora.