'Donio je rješenje štetno za Hrvatsku, a inače nije radio ništa u mandatu!'

Ministar Tomislav Ćorić u Karlovcu je komentirao i izjavu bivšeg ministra Slavena Dobrovića koji je rekao da je posebnim rješenjem zaustavio projekt vjetroparka Krš-Pađene kod Knina u ožujku 2017. jer je inzistirao da projekt ima studiju, odnosno procjenu ekološke mreže.

- U lipnju 2017. godine su započele konzultacije s DORH-om po ovom pitanju, dakle prije nego što sam postao ministar. Nakon konzultacija smo odlučili ići u poništenje odluke, odnsono rješenja iz ožujka 2017. godine kako bismo zaštitili interes Hrvatske i obranili se od potencijalnih tužbi. Naime, investitor projekta je već tada podnio tužbu Upravnom sudu Hrvatske protiv spornog rješenja pretpostavljam s idejom da kasnije tuži Hrvatsku zbog štete koja bi nastala nerealizacijom projekta.

Pravnici ministarstva konzultirali su se sa zamjenikom državnog odvjetnika oko tog slučaja. Sve u svrhu zaštite interesa Hrvatske - pojasnio je ministar Ćorić. Kazao je i da u ovom slučaju konzultacija s DORH-om dobra, obzirom da se radilo o zaštiti interesa Hrvatske.

Na pitanje zašto ministar Dobrović to nije napravio, ukoliko je to bio interes Hrvatske, Ćorić je kazao da on to nije napravio jer i inače nije ništa radio.

- Ministar Dobrović tijekom cijelog svog mandata nije naprvio ništa. Ne čudim se njegovoj neaktivnosti. Ne vidim da je u godini njegovog mandata išta naprvio u ministarstvu, a njegovi biši suradnici mogu svjedočiti dokle je išla ta neaktivnost - dodao je Ćorić. Na pitanje zašto to govori tek sada, zašto ta priča nije prije iskomunicirana, kazao je da ionako rade sve u interesu Hrvatske te da ne misli da je svaki čin i odluku potrebno objavljivati javnosti.

- Siguran sam da Hrvatska, odnosno da građani od ministara to i ne očekuju. Ponavljam i da je Zelena akcija , koju pozdravljam je propituje naše odluke, tužila to naše poništavanje rješenja Upravnom sudu i izgubili su tu tužbu , a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je sud dobilo. Izgubili su i žalbu na Visokom upravnom sudu, a mi smo dobili i na toj instanci. Dakle, govorimo o konzultacijama s DORH-om prije nego je izmijenjeno rješenja ministra Dobrovića. Njegov nerad u ministarstvu i činejnica da nakon nerada postoje samo velike riječi kao saborskog zastupnika, a posebno sada u predizbornoj kampanji i vrijeme je da se odgovori na njegove i teze njegovog tadašnjeg državnoj tajnika - kazao je Tomislav Ćorić novinarima u Karlovcu.