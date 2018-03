Natječaj za jednog člana NO HRT-a

Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije objavio je natječaj za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije (NO HRT) čime bi se kompletiralo to tijelo nakon što je Hrvatski sabor u prosincu imenovao dio, odnosno tri od četiri člana NO, koji su u njegovoj 'nadležnosti', petog biraju zaposlenici HRT-a.

Kandidature se zaprimaju zaključno do 8. travnja, članove NO HRT-a Sabor imenuje većinom glasova svih zastupnika, a mandat im traje četiri godine. Za člana NO HRT-a može biti biran samo hrvatski državljanin, koji ima završen studij prava, aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika, najmanje deset godina radnog iskustva, te radno iskustvo s područja medija.

U NO ne mogu biti birani državni dužnosnici, niti osobe koje obnašaju dužnosti u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, osobe koje su u radnom odnosu u konkurentskim pravnim osobama itd. Kandidature za člana Nadzornog odbora HRT-a dostavljaju se poštom na adresu saborskog Odbora za medije. Što sve moraju sadržavati piše u natječaju koji je objavljen na saborskim mrežnim stranicama.

U prosincu, kada su izabrani Mladen Čutura, Morana Paliković Gruden i Maja Martinović, Sabor je potvrdio prijedlog Odbora za medije da se povuče imenovanje Eduarda Kunšteka, te odbio SDP-ov prijedlog da u NO izabere Miroslava Grgića, koji je bio član bivšeg, u srpnju prošle godine razriješenog Nadzornog odbora.

Odbor je tada jednoglasno zaključio da treba povući Kunštekovo imenovanje, a SDP tražio od predsjednika Odbora Andrije Mikulića (HDZ) da obeća da će inzistirati na dobroj demokratskoj praksi po kojoj četvrtog člana 'daje' parlamentarna manjina. SDP je tumačio kako je neprilično da Kunštek bude član NO HRT-a jer je i član DSV-a, koje je tijelo državne vlasti.