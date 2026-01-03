FOTO Nećete vjerovati kako ova glumica danas izgleda! Ima 60 godina, a evo kako joj pristaju minijaturni badići

Elizabeth Hurley je sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila fotografiju koja je mnoge ostavila bez daha.
Elizabeth Hurley je sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila fotografiju koja je mnoge ostavila bez daha.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Ova 60-godišnja glumica pokazala je svoju nevjerojatnu figuru u bikiniju s leopard uzorkom iz vlastite kolekcije kupaćih kostima.
Ova 60-godišnja glumica pokazala je svoju nevjerojatnu figuru u bikiniju s leopard uzorkom iz vlastite kolekcije kupaćih kostima.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Hurley je s obožavateljima podijelila i vrijedan savjet koji je dobila na početku svoje manekenske karijere.
Hurley je s obožavateljima podijelila i vrijedan savjet koji je dobila na početku svoje manekenske karijere.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
"Život je plaža. Kad sam snimala svoju prvu naslovnicu za američki Vogue (naravno, u bikiniju), izvanredni Steven Meisel naučio me koliko je pozadinsko osvjetljenje ključno za laskavu fotografiju na plaži. Do danas se držim njegove mudrosti", napisala je u opisu, otkrivši tajnu iza savršenog izgleda na svojim fotografijama.
"Život je plaža. Kad sam snimala svoju prvu naslovnicu za američki Vogue (naravno, u bikiniju), izvanredni Steven Meisel naučio me koliko je pozadinsko osvjetljenje ključno za laskavu fotografiju na plaži. Do danas se držim njegove mudrosti", napisala je u opisu, otkrivši tajnu iza savršenog izgleda na svojim fotografijama.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima izražavali divljenje, ostavljajući poruke poput "Izvanredno!", "Prelijepa" i "Još uvijek 'oružje za masovno odvraćanje pažnje'", aludirajući na njezinu bezvremensku ljepotu.
Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima izražavali divljenje, ostavljajući poruke poput "Izvanredno!", "Prelijepa" i "Još uvijek 'oružje za masovno odvraćanje pažnje'", aludirajući na njezinu bezvremensku ljepotu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Brojni emotikoni srca i pljeska potvrdili su da je Hurley i u sedmom desetljeću života ikona stila i ljepote, a njezina sposobnost da izgleda zapanjujuće na svakoj fotografiji ne prestaje fascinirati javnost.
Brojni emotikoni srca i pljeska potvrdili su da je Hurley i u sedmom desetljeću života ikona stila i ljepote, a njezina sposobnost da izgleda zapanjujuće na svakoj fotografiji ne prestaje fascinirati javnost.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Ova objava samo je još jedan dokaz zašto je i dalje jedna od najomiljenijih britanskih zvijezda na društvenim mrežama.
Ova objava samo je još jedan dokaz zašto je i dalje jedna od najomiljenijih britanskih zvijezda na društvenim mrežama.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Godina 2025. donijela joj je ne samo poslovne uspjehe, već i novu ljubav. U travnju je javno potvrdila vezu s američkim glazbenikom Billyjem Rayom Cyrusom, s kojim se od tada često pojavljuje na crvenom tepihu.
Godina 2025. donijela joj je ne samo poslovne uspjehe, već i novu ljubav. U travnju je javno potvrdila vezu s američkim glazbenikom Billyjem Rayom Cyrusom, s kojim se od tada često pojavljuje na crvenom tepihu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Nedavno su zajedno proslavili i Božić, a prisustvovali su i dodjeli CMA nagrada u Nashvilleu. 
Nedavno su zajedno proslavili i Božić, a prisustvovali su i dodjeli CMA nagrada u Nashvilleu. 
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/