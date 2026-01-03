FOTO Nećete vjerovati kako ova glumica danas izgleda! Ima 60 godina, a evo kako joj pristaju minijaturni badići

"Život je plaža. Kad sam snimala svoju prvu naslovnicu za američki Vogue (naravno, u bikiniju), izvanredni Steven Meisel naučio me koliko je pozadinsko osvjetljenje ključno za laskavu fotografiju na plaži. Do danas se držim njegove mudrosti", napisala je u opisu, otkrivši tajnu iza savršenog izgleda na svojim fotografijama.
Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima izražavali divljenje, ostavljajući poruke poput "Izvanredno!", "Prelijepa" i "Još uvijek 'oružje za masovno odvraćanje pažnje'", aludirajući na njezinu bezvremensku ljepotu.
Brojni emotikoni srca i pljeska potvrdili su da je Hurley i u sedmom desetljeću života ikona stila i ljepote, a njezina sposobnost da izgleda zapanjujuće na svakoj fotografiji ne prestaje fascinirati javnost.
Godina 2025. donijela joj je ne samo poslovne uspjehe, već i novu ljubav. U travnju je javno potvrdila vezu s američkim glazbenikom Billyjem Rayom Cyrusom, s kojim se od tada često pojavljuje na crvenom tepihu.