BREAKING
NESTANAK PRIJAVLJEN JUČER

Policija i HGSS intenzivno tragaju za nestalim 52-godišnjakom

PU međimurska
VL
Autor
Večernji.hr
03.01.2026.
u 08:16

U slučaju da raspolažete s informacijama o nestaloj osobi, pozivaju vas da o tome obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192

Policijski službenici Policijske uprave međimurske u suradnji s pripadnicima HGSS-a intenzivno tragaju za nestalom osobom čiji je nestanak prijavljen jučer, 2. siječnja te je objavljen na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba - NENO.
 U slučaju da raspolažete s informacijama o nestaloj osobi, pozivamo vas da o tome obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr. 

Ključne riječi
Međimurje nestali

