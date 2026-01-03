Policija i HGSS intenzivno tragaju za nestalim 52-godišnjakom

Policijski službenici Policijske uprave međimurske u suradnji s pripadnicima HGSS-a intenzivno tragaju za nestalom osobom čiji je nestanak prijavljen jučer, 2. siječnja te je objavljen na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba - NENO.
U slučaju da raspolažete s informacijama o nestaloj osobi, pozivamo vas da o tome obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.
