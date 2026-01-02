Naši Portali
DOLAZI PRAVA ZIMA

Stiže snijeg i naglo zahlađenje diljem zemlje: 'Moguće je stvaranje debljeg snježnog pokrivača'

Idućih dana, na većinom oblačnom kopnu temperature će padati, a u novom tjednu i osjetno

Hrvatsku tijekom subote očekuje promjenjivo vrijeme uz oborine i pad temperature, a u gorju i snijeg. Meteorologinja Katarina Katušić iz DHMZ-a za HRT detaljno je najavila kako će izgledati vremenske prilike u različitim dijelovima zemlje te što možemo očekivati u nadolazećim danima. Subota će na istoku Hrvatske biti pretežno oblačna, uz oborine, uglavnom prijepodne dok će kiša u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni postupno će okrenuti na jugoistočni, a temperatura će se kretati između 0 i 4 °C. U središnjoj Hrvatskoj bit će slične vremenske prilike dok će nizinama prevladavati kiša i susnježica. Sredinom dana većinom će biti suho uz povremena sunčana razdoblja. Na zapadu zemlje mjestimice će padati kiša, uglavnom do jutra i ponovno navečer. U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se susnježica i snijeg uz pretežno oblačno vrijeme. Na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno, a umjeren do jak zapadni vjetar ujutro će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni, navečer na jugo, dok podno Velebita postoji mogućnost pojave bure. Temperatura u gorju između 0 i 5 °C, dok će na obali najniža biti od 5 do 10 °C, a najviša od 10 do 13 °C.

"I u Dalmaciji promjenjivo. Sredinom dana uglavnom suho uz sunčana razdoblja, a jutro i večer oblačniji uz lokalnu kišu i grmljavinu. Većinom umjeren jugozapadnjak prolazno će okrenuti na slabiji sjeverozapadnjak, navečer i jugo. Najniža temperatura zraka od 2 °C u unutrašnjosti do 14 °C na otocima, najviša i do 16 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske česta kiša s grmljavinom, moguće i obilna. Uz umjeren do jak jugozapadnjak i južni vjetar more valovito. Najniža temperatura zraka od 7 do 13 °C, a najviša oko 15 °C", naglašava Katušić.

Idućih dana, na većinom oblačnom kopnu temperature će padati, a u novom tjednu i osjetno. Povremeno će padati snijeg, a na Sveta tri kralja moguće je stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Još samo u nedjelju u unutrašnjosti Dalmacije moguće su susnježica i kiša. Vjetar će povremeno biti umjeren sjeveroistočni. Na pretežno oblačnom Jadranu kiša će biti češća na srednjem i južnom dijelu, povremeno i obilnija, uz grmljavinu. Na sjevernom dijelu postupno će padati temperatura, uz buru, na udare i olujnu, dok će južnije bura okretati na jugozapadni i jugo, pa neće biti većih promjena temperature.

zima temperature snijeg vremenska prognoza

