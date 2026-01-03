Novi veliki zdravstveni projekti u 2026.: Gorici bolnica, Blato spremno za gradnju

Ministrica Irena Hrstić 2026. godinu je najavila kao "godinu konkretnih rezultata, velikih ulaganja i snažne reorganizacije rada" u zdravstvu. Nedavno je na jednom božićnom domjenku rekla kako nije sve tako loše kako novinari tvrde. Sigurno je da puno pacijenata ima dobra iskustva s javnim zdravstvom, no svi dobro znamo da je tu niz slabih točaka koje s godinama postaju sve slabije. A što nam donosi 2026. u tom osjetljivom sustavu? Najzvučnija novost je poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a od 1. veljače. Umjesto 9,29 eura, mjesečno ćemo izdvajati 15 eura, odnosno godišnje 180, kako u slučaju liječenja ne bismo morali plaćati participaciju. Riječ je o znatnom poskupljenju od čak 62%. HZZO će uskoro dobiti novog ravnatelja, ovih se dana očekuje natječaj.