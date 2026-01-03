Vlasnik kluba iz Crans-Montane već je bio u zatvoru: Sam je preuređivao lokal, vlasti sada istražuju sporne zahvate

Nakon razornog požara koji je u novogodišnjoj noći zahvatio noćni klub Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana, istraga sve više usmjerava pozornost na vlasnika objekta, Jacquesa Morettija, kao i na način na koji je prostor uređen i preuređivan proteklih godina, piše 24 sata.

Požar je izbio u podrumskom dijelu kluba, pri čemu je poginulo najmanje 40 osoba, dok je 119 posjetitelja ozlijeđeno. Glavna državna odvjetnica kantona Valais, Beatrice Pilloud, izjavila je da dosadašnji nalazi upućuju na to da je vatra najvjerojatnije planula nakon što je prskalica sa šampanjca zapalila strop obložen zvučno-izolacijskim materijalom. Iako se točan slijed događaja još rekonstruira, istražitelji sve detaljnije provjeravaju sigurnosne standarde u klubu i odgovornost uprave.

Jacques Moretti (49) i njegova supruga Jessica (40), koji potječu s Korzike, preuzeli su lokal 2015. godine te ga pretvorili u jedno od najposjećenijih mjesta noćnog života u Crans-Montani. U javnosti su se predstavljali kao uspješni ugostitelji, a vodili su i druge objekte u tom području. Međutim, francuski dnevnik Le Parisien objavio je kako Moretti ima problematičnu prošlost.

Prema tim navodima, prije dvadesetak godina u Francuskoj je osuđen i zatvoren zbog kaznenih djela poput prijevare, otmice i protupravnog lišenja slobode, a ranije se spominjao i u istragama vezanima uz podvođenje. Iako policija navodi da posljednjih godina nije bio povezan s organiziranim kriminalom, ti podaci dodatno su pojačali interes javnosti.

Nakon tragedije, Moretti i njegova supruga oglasili su se u švicarskim medijima, istaknuvši da su potreseni događajem i da u potpunosti surađuju s nadležnim institucijama. – Ne možemo ni spavati ni jesti, svima nam je loše – poručio je Moretti, naglašavajući kako je klub godinama poslovao u skladu s propisima te da je bio podvrgnut inspekcijama.

Upravo te izjave sada su predmet detaljne provjere, osobito zato što je Moretti velik dio renovacija navodno obavljao sam. Na društvenim mrežama ranije je objavljivao fotografije radova, a istražitelje posebno zanimaju dva elementa: materijal postavljen na strop i stubište koje je predstavljalo jedini izlaz iz podrumskog dijela kluba.

Na fotografijama iz 2015. godine vidi se ugradnja pjenastih ploča za koje se sumnja da su bile lako zapaljiva i jeftina zvučna izolacija. Švicarski propisi strogo zabranjuju upotrebu takvih materijala u podzemnim prostorima otvorenima za javnost, a istraga će utvrditi jesu li tada poštovani važeći standardi.

Dodatnu zabrinutost izaziva i konstrukcija stubišta. Preživjeli posjetitelji opisali su ga kao izrazito usko, a upravo je ono, prema svjedočenjima, postalo kobno usko grlo tijekom panične evakuacije. Kako navode švicarski mediji, postoje indicije da je tijekom renovacije stubište dodatno suženo, čime je ozbiljno ugrožena sigurnost velikog broja ljudi.