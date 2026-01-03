Danas će nam se pojaviti Vučji supermjesec i unijet će nemir u živote ovih horoskopskih znakova

Spremite se za emocionalno najsnažniji astrološki trenutak siječnja 2026. godine. Prvi pun Mjesec u godini, poznat kao Vučji Supermjesec, donosi energetski preokret koji će se osjetiti na osobnoj i kolektivnoj razini, a za neke znakove to znači samo jedno – potpuni kaos.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Nova godina neće započeti uobičajenim floskulama o novim počecima, barem ne onima mirne naravi. Umjesto toga, svemir nam priprema događaj visokog napona koji će definirati emocionalnu atmosferu za idućih šest mjeseci. 
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Naime, trećeg siječnja 2026. godine na nebu će zasjati prvi pun Mjesec, takozvani Vučji Mjesec, i to ne bilo kakav. Bit će to spektakularni Supermjesec, najbliži Zemlji u cijeloj godini, što znači da će izgledati oko četrnaest posto veći i čak trideset posto sjajniji nego inače. Njegova pojava u znaku Raka, kojim Mjesec i vlada, pojačava ionako snažan utjecaj na naše osjećaje, intuiciju i potrebu za sigurnošću. Ovo nije samo lunacija; ovo je kozmički poziv na buđenje koji će od nas zahtijevati sirovu iskrenost i suočavanje s potisnutim istinama.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Iako će svi horoskopski znakovi osjetiti ovu plimu pojačane osjetljivosti, četiri znaka naći će se u samom epicentru kozmičke oluje. Ako pripadate jednom od ovih znakova, pripremite se, jer vas čeka intenzivno razdoblje u kojem će se od vas tražiti da se odreknete svega što više ne služi vašem autentičnom ja. Stari strahovi i ograničavajuća uvjerenja izlaze na površinu, ali samo kako bi bili iscijeljeni i otpušteni.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Ovan: Za vatrene Ovnove, ovaj Supermjesec aktivira najdublji i najskriveniji dio njihove karte, onaj koji se odnosi na dom, obitelj i emocionalne korijene. Na površinu će iznenada isplivati neriješena pitanja iz djetinjstva ili dugotrajni obiteljski sukobi, dosežući točku ključanja. Istovremeno, planeti u Jarcu stvarat će ogroman pritisak na njihovu karijeru i javni život, tjerajući ih da se dokazuju i penju još više na ljestvici uspjeha. 
Foto: shutterstock
Osjećat će se rastrgano između potrebe da se povuku i njeguju svoj unutarnji svijet i vanjskih zahtjeva koji od njih traže da budu nezaustavljivi ratnici. Ključ je u shvaćanju da prava snaga ne isključuje ranjivost. Iskren razgovor kod kuće mogao bi očistiti put za proboj u karijeri, dok redefiniraju što za njih uistinu znači uspjeh, a on sada mora uključivati i emocionalnu sigurnost.
Foto: shutterstock
Rak: Rakovi, kao domaćini ovog kozmičkog spektakla, naći će se pod izravnim svjetlima pozornice. Cijela 2025. godina možda je protekla u brizi za druge, pri čemu su se potpuno izgubili u ulozi njegovatelja. Sada, s punim Mjesecom u njihovom znaku, vlastite potrebe postaju zaglušujuće glasne. Ovo je za njih trenutak povratka sebi, vrijeme u kojem će morati prekinuti s navikama udovoljavanja drugima i zauzeti svoje pravo mjesto. 
Foto: shutterstock
Moguće su drastične promjene u izgledu, karijeri ili ključnim vezama. Bit će to vrtlog emocija, ali onaj koji ih vodi prema točki u kojoj više ne pristaju na ništa manje od onoga što istinski zaslužuju. Stare priče o nedostojnosti i žrtvi moraju biti otpuštene kako bi mogli s punom snagom zakoračiti u život kakav uistinu žele.
Foto: shutterstock
Vaga: Za Vage, Vučji Supermjesec obasjava njihovu desetu kuću karijere i javnog ugleda, stavljajući ih pred zid. Godinama su vagale prednosti i nedostatke, što ih je često koštalo ispunjenja vlastitih ambicija, no sada je vrijeme za buđenje. Suočit će se s iznenadnom prilikom za preuzimanje vodstva ili s bolnom spoznajom da njihov trenutni posao više ne ispunjava njihovu dušu. 
Foto: shutterstock
Ono što je dugo bilo zanemarivano zahtijevat će jasan odgovor; izbjegavanje više nije opcija. Budući da je Mjesec u Raku, uspjeh će ovisiti isključivo o emocionalnoj iskrenosti, a ne samo o kvalifikacijama. Vrijeme je da napuste perfekcionizam i strah od tuđeg mišljenja te usklade svoj javni život sa svojim privatnim vrijednostima.
Foto: shutterstock
Jarac: Jarci će doživjeti potpunu transformaciju na polju partnerstva. Dok Sunce prolazi kroz njihov znak, pun Mjesec mu se izravno suprotstavlja iz njihove sedme kuće veza, osvjetljavajući dinamiku u najbližim odnosima, bilo poslovnim ili privatnim. Javit će se ključno pitanje: grade li svoj život s pravim ljudima? 
Foto: shutterstock
Na pomolu je radikalna promjena koja može doći u obliku iznenadnih zaruka ili spajanja poslova, ali jednako tako i spoznaje da toksični krug u nekoj vezi mora konačno završiti. Hrabrost da naprave rez ili skoče u nepoznato bit će naglašena, a lekcija koju uče je da se prava emocionalna inteligencija sastoji u znanju kada se boriti, a kada otići radi vlastitog mira.
Foto: shutterstock
