Besplatno putovanje vlakom i osobama s invaliditetom

Hrvatske željeznice u 2026. nastavljaju s projektima besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece, učenika osnovnih i srednjih škola, redovnih studenata, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina, no od 1. siječnja pravo na besplatan javni željeznički prijevoz na području Hrvatske imaju i osobe s invaliditetom koje imaju nacionalnu ili europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom s oznakom mogućnosti putovanja vlakom. Osobe s invaliditetom koje imaju nacionalnu/europsku iskaznicu s oznakom mogućnosti putovanja vlakom ostvarivat će pravo na besplatan prijevoz na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza. Zahtjev za izradu pametne kartice može se preuzeti i na blagajni, treba priložiti fotografiju koja ne smije biti starija od godinu dana i uplatiti iznos od 2,65 eura. Putnici koji već imaju pametnu karticu ne trebaju izrađivati novu, već na postojećoj kartici, uz potrebnu dokumentaciju, izrađuju novi profil. Tijekom putovanja putnici uz pametnu karticu obavezno moraju imati i nacionalnu ili europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom koja potvrđuje pravo na putovanje vlakom.

HŽ je besplatan željeznički prijevoz za djecu i učenike uveo u listopadu 2021., a kao rezultat toga broj djece i mladih koji se voze vlakom povećao se sa 7000 učenika na oko 60.000 djece i učenika koji su prošle godine redovito ili povremeno putovali vlakom. Početkom 2024. uveden je i projekt besplatnog prijevoza umirovljenika i starijih od 65 godina, a lani su tu mogućnost koristile 154.000 umirovljenika. Besplatno je putovalo i oko 26.600 redovnih studenata. Tim mjerama potiče se korištenje željezničkog prijevoza i stvara navika putovanja vlakom u cilju dugoročne održivosti željezničkog prijevoza, ističu u HŽ-u.