Za 300 projekata od interesa za Hrvate izvan domovine 1,8 milijuna eura

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je 1,8 milijuna eura za 300-tinjak projekata od interesa za Hrvate izvan domovine te 91 jednokratnu potporu pojedincima koji žive u teškim prilikama u Srbiji, BiH, Njemačkoj i na Kosovu.

Četiri organizacije, odnosno projekta, dobile su maksimalan iznos od 20.000 eura, a to su Argentinsko-hrvatska gospodarska komora – CACIC iz Buenos Airesa, Association of Croatian British Professionals CIC iz Londona, Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji, te Udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka iz SAD-a, objavljeno je na službenim internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Projekti iza kojih stoje su Proširenje strateškog plana za vidljivost i prisutnost CACIC-a medu različitim društvenim skupinama; Osiguranje trajnog prostora za rad Hrvatske dopunske škole u Londonu i Zajedničkog kulturnog centra hrvatske zajednice; Vidljivost Hrvata u Republici Srbiji te Jubilarna, 10. godišnja konferencija Association of Croatian American Professionals. Po 17.500 eura od Ureda su dobili Hrvatski kulturni centar "Srijem" – Hrvatski dom iz Srijemske Mitrovice za zamjenu krova na zgradi doma i Rimokatolička župa svetog Dimitrija iz istog grada za projekt Kulturom prema očuvanju kršćanskog identiteta.

Pet projekata dobilo je po 15.000 eura: Povezivanje i očuvanje hrvatske kulture i običaja u dijaspori; Hrvati u Tarapacai: Poučavanje naše povijesti u školama; Koncertna turneja klapa iz Buenos Airesa u Hrvatskoj te Pomoć hrvatskim obiteljima na otoku Margarita čiji su predlagatelji Australsko-hrvatski klub Braća Radić; Hrvatski dom Iquique iz Čilea; Hrvatska građanska udruga Jadran iz Buenos Airesa te Udruga zdenac iz Dugog Sela. Isti iznos dobila je i Fondacija Antun Gustav Matoš iz Beograda za svoj rad.

Udruga Zavjet Gospi iz Čitluka i DVD Jare iz Širokog brijega od Ureda su dobili po 14.000 eura za dokumentarni film o životu i duhovnom nasljeđu fra Slavka Barbarića te za nabavu vatrogasnog vozila. Jednokratne potpore pojedincima mahom iznose po 700 eura, ali bilo ih je nekoliko od 1200 te 2500 eura.