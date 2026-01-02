Naši Portali
MAKSIMALAN IZNOS ZA ČETIRI ORGANIZACIJE

Za 300 projekata od interesa za Hrvate izvan domovine 1,8 milijuna eura

euri
Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Hina
02.01.2026.
u 19:00

Jednokratna potpora i za 91 pojedinca koji žive u teškim prilikama u Srbiji, BiH, Njemačkoj i na Kosovu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je 1,8 milijuna eura za 300-tinjak projekata od interesa za Hrvate izvan domovine te 91 jednokratnu potporu pojedincima koji žive u teškim prilikama u Srbiji, BiH, Njemačkoj i na Kosovu.

Četiri organizacije, odnosno projekta, dobile su maksimalan iznos od 20.000 eura, a to su Argentinsko-hrvatska gospodarska komora – CACIC iz Buenos Airesa, Association of Croatian British Professionals CIC iz Londona, Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji, te Udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka iz SAD-a, objavljeno je na službenim internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Projekti iza kojih stoje su Proširenje strateškog plana za vidljivost i prisutnost CACIC-a medu različitim društvenim skupinama; Osiguranje trajnog prostora za rad Hrvatske dopunske škole u Londonu i Zajedničkog kulturnog centra hrvatske zajednice; Vidljivost Hrvata u Republici Srbiji te Jubilarna, 10. godišnja konferencija Association of Croatian American Professionals. Po 17.500 eura od Ureda su dobili Hrvatski kulturni centar "Srijem" – Hrvatski dom iz Srijemske Mitrovice za zamjenu krova na zgradi doma i Rimokatolička župa svetog Dimitrija iz istog grada za projekt Kulturom prema očuvanju kršćanskog identiteta.

Pet projekata dobilo je po 15.000 eura: Povezivanje i očuvanje hrvatske kulture i običaja u dijaspori; Hrvati u Tarapacai: Poučavanje naše povijesti u školama; Koncertna turneja klapa iz Buenos Airesa u Hrvatskoj te Pomoć hrvatskim obiteljima na otoku Margarita čiji su predlagatelji Australsko-hrvatski klub Braća Radić; Hrvatski dom Iquique iz Čilea; Hrvatska građanska udruga Jadran iz Buenos Airesa te Udruga zdenac iz Dugog Sela. Isti iznos dobila je i Fondacija Antun Gustav Matoš iz Beograda za svoj rad.

Udruga Zavjet Gospi iz Čitluka i DVD Jare iz Širokog brijega od Ureda su dobili po 14.000 eura za dokumentarni film o životu i duhovnom nasljeđu fra Slavka Barbarića te za nabavu vatrogasnog vozila. Jednokratne potpore pojedincima mahom iznose po 700 eura, ali bilo ih je nekoliko od 1200 te 2500 eura. 
Ključne riječi
strateški plan inozemstvo Hrvati izvan Hrvatske potpora

