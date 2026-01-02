Gripa stigla ranije nego inače i proširila se nevjerojatnom brzinom, stručnjaci odgovorili zašto se to dogodilo

Gripa nam je 2025. godine stigla ranije nego inače, a intenzitet je puno veći nego nekoliko prethodnih godina. Taj problem imaju gotovo sve zemlje diljem svijeta, a centri za javno zdravstvo suočavaju se s velikim porastom broja oboljelih. Širenje gripe ove je jeseni postalo izraženije osobito u Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) proglasio je sezonu gripe 2024.-2025. najtežom od sezone 2017.- 2018. U Ujedinjenom Kraljevstvu širenje je započelo ranije nego u bilo kojoj sezoni od 2003.- 2004.

U tom kontekstu, u javnosti se pojavio naziv 'supergripa', ali taj izraz nije službeni medicinski termin, upozoravaju stručnjaci. Službeno, radi se o novoj varijanti virusa influence A H3N2, koja se dijelom razlikuje od sojeva koji su uključeni u sezonska cjepiva. Ovaj virus lakše pronalazi osjetljivije osobe, uključujući one koji su prethodno preboljeli gripu ili su cijepljeni. Riječ je o gripi koja najteže pogađa starije osobe, kronične bolesnike i djecu, a Britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost objavila je da 87 posto H3N2 virusa otkrivenih od kraja kolovoza pripada upravo toj varijanti. Stručnjaci napominju kako nema dokaza da je smrtonosnija od ranijih sojeva.

U Japanu se vrhunac gripe obično javlja između kraja prosinca i veljače, a 2025. godine epidemija je ozbiljno započela već krajem rujna. Smatra se da je razlog ranog izbijanja pad imuniteta stanovništva zbog mjera protiv novog koronavirusa (COVID-19), kao i pad tjelesne otpornosti zbog rekordnih toplinskih valova. Tijekom tri godine pandemije koronavirusa, epidemije gripe bile su uvelike potisnute, što je moglo dovesti do smanjenja kolektivnog imuniteta, piše WIRED.

U Hrvatskoj se, isto tako, gripa pojavila ranije, javljaju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Prema posljednjim podacima,prijavljeno je ukupno 29.771 slučajeva gripe tijekom sezone 2025./2026., zaključno s 28. prosincem. Više od 5000 novih prijava zabilježeno je samo u posljednjem tjednu. Najvišu stopu oboljelih imaju u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji, ali su prijave zaprimljene iz svih županija. Kao i prije, najviše boluju djeca predškolske i školske dobi, dok ih je najmanje kod starijih od 65 godina. Do sada je hospitalizirano 950 osoba, a 45 osoba liječeno je u jedinicama intenzivne skrbi. Podaci HZJZ-a kažu da je prijavljeno i pet smrtnih ishoda povezanih upravo s gripom.